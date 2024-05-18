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Derbi öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız oyuncu derbide yok

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Derbi öncesi Fenerbahçe&#039;ye kötü haber! Yıldız oyuncu derbide yok
Galatasaray, Fenerbahçe, Cengiz Ünder, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de, Galatasaray karşılaşması öncesi Cengiz Ünder'den kötü haber geldi. Yıldız oyuncu sakatlığı sebebiyle derbide forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig'de yarın Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Galatasaray, karşılaşmadan puanla ayrılırsa şampiyonluğunu ilan edecek, Fenerbahçe kazanırsa şampiyon son hafta belli olacak. Yarın oynanacak karşılaşma öncesi Fenerbahçe'de şok bir sakatlık yaşandı.

CENGİZ ÜNDER SAKATLANDI

Sarı lacivertlilerde derbi öncesi Cengiz Ünder sakatlandı.

Derbi öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız oyuncu derbide yok - 1. Resim

Galatasaray karşısında oynaması beklenen tecrübeli oyuncu yarın forma giyemeyecek. Cengiz Ünder bu sezon 33 maçta 9 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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