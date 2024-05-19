Galatasaray, Fenerbahçe'yi ağırlıyor! Derbide muhtemel 11'ler...

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Rams Park'ta kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılılar en az 1 puan alması durumunda 24. şampiyonluğunu ilan edecek.

Süper Lig'de sezonun en kritik mücadelesinde Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak.

Şampiyonluk düğümünün çözülebileceği derbi saat 19.00'da Rams Park'ta oynanacak.

Ligin ilk yarısında 0-0 sonuçlanan derbiyi yöneten Arda Kardeşler, bu akşam da düdük çalacak.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Nelsson, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Barış Alper, Ziyech, Icardi

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi - Samuel, Oosterwolde, Çağlar, Ferdi, Djiku, Fred, Mert Hakan, Szymanski, Tadic, Batshuayi

DERBİDE 400. RANDEVU

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın yapacakları derbiyle tarihte 400. defa karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 399 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 128 kez (biri hükmen) galip geldi. 123 maçta taraflar eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 497 (1 gol hükmen kazanılan TFF Süper Kupa maçında) golle karşılık verdi.

SÜPER LİG'DE 134. SINAV

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 133 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 52-37 üstünlük kurdu. Ligdeki 44 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 162, sarı-kırmızılılar ise 130 gol kaydetti.

SON 10 RESMİ MAÇ

Rekabetteki son 10 karşılaşmada Galatasaray 5 (biri hükmen), Fenerbahçe ise 2 kez galip geldi.

Söz konusu derbilerde biri TFF Süper Kupa olmak üzere sarı-kırmızılılar 12 kez fileleri havalandırırken, sarı-lacivertliler 5 gol bulabildi.

Bu arada Galatasaray, 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanan Süper Kupa maçında Fenerbahçe karşısında ilk dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken, rakibinin sahadan çekilmesiyle mücadeleyi 3-0 hükmen kazanmıştı.