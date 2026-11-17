Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden merhum sanatçı Münir Özkul'un kızı Şadan Güner Özkul Orhon, babasının rol aldığı filmlerin yayın haklarının ihlal edildiğini iddia ederek, hukuki süreç başlattı. Orhon Burç Film adlı yapım şirketine 10 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

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Kariyeri boyunca 200’den fazla filmde rol alan, Yeşilçam sinemasının unutulmaz ismi, “Mahmut Hoca” olarak nam salan usta oyuncu Münir Özkul’un kızı Şadan Güner Özkul Orhon, yapım şirketiyle mahkemelik oldu.

Sabah gazetesinden Armağan Yılmaz’ın haberine göre Şadan Güner Özkul Orhon, babasının yaşadığı dönemde sadece sinema gösterimlerini kapsayan eserlerinin izinsiz bir şekilde dijital platformlara ve kanallara satıldığını belirtti.

Yeşilçam efsanesi Münir Özkul'un filmleriyle ilgili kriz! Kızı 10 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı

10 BİN TL'LİK TAZMİNAT DAVASI

İddiaya göre Burç Film adlı yapım şirketi, Münir Özkul'un rol aldığı çok sayıda eseri mirasçılardan izin almadan dijital platformlara ve televizyon kanallarına sattı. "Babamın hakları gasp ediliyor" diyerek bu yayınlardan gelir elde edilmesine tepki gösteren Özkul Orhon, şirket hakkında 10 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Yeşilçam efsanesi Münir Özkul'un filmleriyle ilgili kriz! Kızı 10 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı

DAVA MAHKEMEYE TAŞINDI

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, Münir Özkul'un icracı sanatçı olarak sahip olduğu hakların o dönemdeki sinema gösterimleriyle sınırlı olduğu ifade edildi. Dilekçede, sanatçının dijital platform, internet ve televizyon yayınlarına yönelik farklı bir sözleşme imzalamadığı ve bu kapsamda herhangi bir izin vermediği belirtildi.

Yeşilçam efsanesi Münir Özkul'un filmleriyle ilgili kriz! Kızı 10 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı

“HAK İHLALİ”

Özkul Orhon, eski tarihli sözleşmelerin dijital yayın haklarını kapsamadığını savunarak eserlerin sanatçının rızası dışında üçüncü kişilere ulaştırılmasının hak ihlali oluşturduğunu ileri sürdü. Mahkeme tarafından kabul edilen davanın duruşmasının ilerleyen günlerde görülmesi bekleniyor.

Yeşilçam efsanesi Münir Özkul'un filmleriyle ilgili kriz! Kızı 10 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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