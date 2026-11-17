Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 17 Kasım 2026 Salı günü için yurt genelini kapsayan hava tahmin raporunu yayımladı. Bugün yağmur var mı, bu hafta hava nasıl olacak sorusu gündeme gelirken tahminlere göre Türkiye'nin büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova, Kırklareli ve İzmir'in kuzey kıyıları başta olmak üzere birçok noktada kuvvetli yağış bekleniyor.

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Bugün yağmur var mı, bu hafta hava nasıl olacak sorusu vatandaşların gündeminde. Kasım ayının ortasında Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini artırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre 17 Kasım Salı günü Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış görülecek. Bazı illerde gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması beklenen yağışların, özellikle Marmara Bölgesi'nde yerel olarak kuvvetleneceği tahmin ediliyor.

Bugün yağmur var mı, bu hafta hava nasıl olacak? 17 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya hava durumu

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

17 Kasım Salı günü Türkiye genelinde yağışlı hava etkili olacak. Marmara ve Ege bölgelerinin tamamında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Doğu Akdeniz ve Antalya çevrelerinde de yağış görülecek.

Bugün yağmur var mı, bu hafta hava nasıl olacak? 17 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya hava durumu

İç Anadolu'da Konya ve Karaman dışındaki illerin yağış alacağı tahmin ediliyor. Karadeniz Bölgesi'nde Artvin dışında kalan kesimlerde sağanak beklenirken, Doğu Anadolu'da Kars, Ardahan ve Iğdır dışındaki illerde yağmur ve sağanak etkili olacak. Bölgenin yüksek rakımlı noktalarında ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilecek.

Bugün yağmur var mı, bu hafta hava nasıl olacak? 17 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya hava durumu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden itibaren yağışların bölgedeki birçok ilde etkisini göstermesi bekleniyor.

Bugün yağmur var mı, bu hafta hava nasıl olacak? 17 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya hava durumu

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

17 Kasım Salı günü yurt genelinde geniş bir alanda yağış beklenirken 18 Kasım Çarşamba günü yağışların batı, güney ve bazı iç kesimlerde devam edeceği görülüyor. Kuzey ve doğu bölgelerin önemli bir bölümünde ise bulutlu hava öne çıkıyor. 19 Kasım Perşembe günü yağışlı sistemin yeniden geniş bir alanda etkili olması bekleniyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'in çeşitli kesimlerinde yağış bejlentisi bulunuyor.

Bugün yağmur var mı, bu hafta hava nasıl olacak? 17 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya hava durumu

20 Kasım Cuma günü batı ve iç bölgelerin bazı kesimlerinde yağışların azalması, parçalı bulutlu havanın daha geniş alanlarda görülmesi bekleniyor. Bununla birlikte güney ve güneydoğu kesimlerinde yağış geçişleri devam edebilecek. 21 Kasım Cumartesi günü ise batı ve güney bölgelerde yağış beklentisi sürüyor. Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun geniş bölümünde bulutlu hava tahmin edilirken ülkenin farklı noktalarında sağanak geçişleri görülebilir.





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