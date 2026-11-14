Türkiye'de ekim yağışları son 16 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye genelinde ekim ayında metrekareye 96,4 kilogram yağış düşerken yağışlar, mevsim normaline göre yüzde 95, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 arttı. Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde son 66 yılın en yüksek ekim ayı yağışı kaydedilirken, Trabzon son 46 yılın en kurak ekim ayını yaşadı.

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Türkiye genelinde bu yıl ekim ayında kaydedilen yağış miktarı, mevsim normalinin yüzde 95 üzerine çıkarak son 16 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2026 Yılı Ekim Ayı Alansal Yağış Raporu'ndan derlenen bilgilere göre, Türkiye genelinde ekim ayı yağış ortalaması metrekareye 96,4 kilogram olarak gerçekleşti.

Ekim ayı yağış normali metrekareye 49,4 kilogram, geçen yılın aynı dönemindeki yağış miktarı ise 53,5 kilogram olarak ölçüldü.

Buna göre, ekim yağışları uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 95, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 artış gösterdi. Böylece Türkiye genelinde son 16 yılın en yüksek ekim ayı yağışı kayıtlara geçti.

Yağışlar, Edirne'nin kuzeyi, Bartın, Samsun, Amasya, Yozgat, Tokat ve Kayseri çevreleri ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer yüzde 40'tan fazla azalırken, Çanakkale, Muğla, Denizli, Antalya, Isparta, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Diyarbakır ve Şanlıurfa çevrelerinde mevsim normalinin 4 katını aştı.

Bölgesel olarak Karadeniz'de yağışlar mevsim normali civarında, diğer bölgelerde ise normallerinin üzerinde gerçekleşti.

Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde son 66 yılın, Marmara'da son 16 yılın, Ege'de ise son 15 yılın en yüksek ekim ayı yağışı kaydedildi.

Son 16 yılın rekoru kırıldı: Ekim ayında metrekareye 96,4 kilogram yağış düştü

EN FAZLA YAĞIŞ KOCAELİ'YE, EN AZ YAĞIŞ YOZGAT'A DÜŞTÜ

İl genelinde en fazla yağış metrekareye 214,6 kilogramla Kocaeli'de, en az yağış ise 26,2 kilogramla Yozgat'ta ölçüldü.

Mersin'de yağış miktarı mevsim normalinin 5 katını aşarken, yağışlarda en fazla azalma yüzde 58 ile Trabzon'da görüldü.

Mersin, Elazığ, Adıyaman, Adana, Tunceli, Bingöl, Diyarbakır, Muğla, Denizli ve Kahramanmaraş'ta son 66 yılın en yüksek ekim ayı yağışı kayıtlara geçti.

Şanlıurfa'da son 39, Erzincan, Karaman ve Malatya'da son 38, Gaziantep'te son 30, Hatay ve Kilis'te son 29, Antalya, Burdur, Isparta, Mardin ve Osmaniye'de ise son 20 yılın en yüksek ekim ayı yağışı gerçekleşti.

Trabzon'da ise ekim ayı yağışları son 46 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Öte yandan, Türkiye genelinde ekim ayında ortalama 13,5 gün yağış görüldü. Bu rakamın 1991-2020 dönemindeki normali 7,9 gün olarak hesaplandı.

Yağışlı gün sayısı Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde 20 ila 25 gün, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, İzmir, Manisa, Uşak, Denizli, Aydın, Ankara, Niğde, Kayseri ve Yozgat çevrelerinde ise 5 ila 10 gün arasında değişti.

Son 16 yılın rekoru kırıldı: Ekim ayında metrekareye 96,4 kilogram yağış düştü

AKDENİZ'DE YAĞIŞLAR NORMALİNİN 3 KATINI AŞTI

Bölgelere göre yağış miktarları incelendiğinde, en fazla yağış metrekareye 154,2 kilogramla Akdeniz Bölgesi'nde kaydedildi.

Bölgede ekim ayı yağış normali metrekareye 48,7 kilogram, geçen yılın aynı dönemindeki yağış miktarı ise 55,7 kilogram olarak ölçüldü. Böylece yağışlar hem mevsim normaline hem de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100'ün üzerinde arttı.

Marmara Bölgesi'nde ekim ayı yağışı metrekareye 127 kilogram olarak gerçekleşti. Yağışlar, 72 kilogram olan normaline göre yüzde 76, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artış gösterdi.

Ege Bölgesi'nde metrekareye 80,1 kilogram yağış düştü. Bölgede yağışlar, 47,2 kilogram olan mevsim normaline göre yüzde 70, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 arttı.

Son 16 yılın rekoru kırıldı: Ekim ayında metrekareye 96,4 kilogram yağış düştü

İç Anadolu Bölgesi'nde ise ekim ayı yağış miktarı metrekareye 49,1 kilogram olarak ölçüldü. Bu miktar, mevsim normalinin yüzde 56, geçen yılın aynı döneminin ise yüzde 82 üzerinde gerçekleşti.

Karadeniz Bölgesi'nde metrekareye 74,1 kilogram yağış kaydedildi. Yağışlar, 74,5 kilogram olan mevsim normali civarında gerçekleşirken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 azaldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ekim ayında metrekareye 112,7 kilogram yağış düştü. Bölgede 45,5 kilogram olan mevsim normaline ve geçen yılın aynı dönemindeki 40,5 kilogramlık yağış miktarına göre yüzde 100'ün üzerinde artış yaşandı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise yağış miktarı metrekareye 106,6 kilogram olarak kaydedildi. Bölgede yağışlar, 33,8 kilogram olan mevsim normali ve geçen yılın aynı dönemindeki 18,5 kilogramlık yağış miktarının üzerine çıktı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: ANADOLU AJANSI

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