Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın resmen başlıyor. 15 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek uygulama özel otomobiller için yasal bir mecburiyet taşımazken, ticari araçlarda cezaya sebep olabilir. Öte yandan özel otomobillerin de kış lastiği kullanımı öneriliyor. Uygulamaya tabi olmayan ticari otomobillere kesilecek cezanın miktarı belli oldu.

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Ticari araçlarda zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor.

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması yarın devreye girecek.

Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayan işletmelere para cezası uygulanacak.

Otomobili olanlara son uyarı: Yarın resmen başlıyor, cezası var

SOĞUK HAVADA YAZ LASTİĞİ FREN MESAFESİNİ UZATIYOR

Araçlarda güvenli sürüşün sağlanmasında lastik seçimi önemli rol oynuyor. Özellikle hava sıcaklığının 7 derecenin altına düşmesiyle kış lastiklerine geçilmesi, yol tutuşunun korunması açısından önem taşıyor.

Soğuk hava koşullarında sertleşen yaz lastikleri, karlı ve buzlu yollarda yeterli tutuş sağlayamıyor. Bu durum fren mesafesinin uzamasına, aracın kaymasına ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesine neden olabiliyor.

Otomobili olanlara son uyarı: Yarın resmen başlıyor, cezası var

ÜRETİM TARİHİ VE SAKLAMA KOŞULLARINA DİKKAT

Sürücülerin kış lastiği tercihinde yalnızca mevsime uygunluğa değil, lastiğin üretim tarihine ve saklama koşullarına da dikkat etmesi gerekiyor.

Kullanılmamış lastikler de zamanla özelliklerini yitirebiliyor. Özellikle uygun olmayan ortamlarda bekletilen lastiklerin performansı olumsuz etkilenebiliyor.

Güvenli sürüş için lastik değişiminin yanı sıra araçların kış şartlarına hazırlanması, bakım ve kontrollerinin de ihmal edilmemesi gerekiyor.

Otomobili olanlara son uyarı: Yarın resmen başlıyor, cezası var

ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI NE KADAR?

Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı öneriliyor. 2026 yılı itibarıyla kış lastiği takmama cezası 6 bin lira olarak uygulanıyor.

LASTİK DEĞİŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR?

Lastik sökme-takma işlemi 13, 14 ve 15 inç jantlar için bin 500 lira, 16 ve 17 inç jantlar için bin 750 lira, 18 inç jantlar için 2 bin lira, 19 inç jantlar için 2 bin 250 lira, 20 inç jantlar için 2 bin 500 lira, 21 inç jantlar için 3 bin lira olarak uygulanıyor.

Otomobili olanlara son uyarı: Yarın resmen başlıyor, cezası var

Geçen sene ise 13, 14, 15 ve 16 inç jantlar için bin 300 lira ödeniyordu.

Lastik oteli ücreti ise dört lastiğin değiştirilmesi için alınan ücretle aynı düzeyde bulunuyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: ANADOLU AJANSI

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