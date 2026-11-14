İstanbul'u etkisi altına alan lodos nedeniyle sahil kesiminde metrelerce yükselen dev dalgalar meydana geldi. Birçok vapur seferi iptal edilirken, hava şartları hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul Valiliği ve Meteoroloji hafta sonu için dikkat çeken uyarılarda bulundu. Megakentte cumartesi günü hava durumu nasıl olacak sorusu cevap buldu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Marmara Bölgesi ve İstanbul'da beklenen lodos yüzünü gösterdi.

Kuvvetli rüzgar özellikle sahil kesimlerinde hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı noktalarda binaların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi ve park halindeki araçlara zarar verdi.

İstanbul'u lodos vurdu, dalgalar metrelerce yükseldi: Hafta sonuna dikkat

HORTUM RİSKİNE KARŞI UYARI

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, bölgede etkili olması beklenen olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşları uyardı. İstanbul ve Bursa çevresinde kuvvetli yağışın yanı sıra yerel dolu ve hortum riskinin de bulunduğu belirtildi.

DENİZ SUYU SAHİLLERE KADAR ULAŞTI

Bakırköy sahilinde lodosun etkisiyle yükselen dalgalar kıyıya vurdu. Kuvvetli rüzgara rağmen bazı vatandaşlar sahilde yürüyüş yapmayı sürdürdü. Büyükçekmece'de ise dalgaların yükselmesiyle deniz suyu, yürüyüş yolu ve bankların bulunduğu alana kadar taştı.

Öte yandan Yenikapı-Atatürk Havalimanı-Kirazlı Metro Hattı'nda, hat dışındaki enerji hattının üzerine ağaç devrilmesi nedeniyle seferlerde bir süre aksama yaşandı.

İstanbul'u lodos vurdu, dalgalar metrelerce yükseldi: Hafta sonuna dikkat

DALGALAR METRELERCE YÜKSELDİ

Fırtına nedeniyle İstanbul sahillerinde yükselen dalgalar tehlikeli anlara yol açtı. Üsküdar'da Kız Kulesi manzarasında fotoğraf çektirmek isteyen 3 kişi, kıyıya vuran büyük dalgaya yakalandı.

İstanbul'u lodos vurdu, dalgalar metrelerce yükseldi: Hafta sonuna dikkat

VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Olumsuz hava şartları deniz ulaşımını da etkiledi. İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi.

İBB Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası ve Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada seferleri ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacak. Aşiyan-Üsküdar Hattı'nda ise seferler, ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar güzergâhında gerçekleştirilecek.

İstanbul'u lodos vurdu, dalgalar metrelerce yükseldi: Hafta sonuna dikkat

CUMARTESİ GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

AKOM'un açıklamasına göre, 14 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Güneyli yönlerden esen lodosun yer yer saatte 60 ila 90 kilometre hıza ulaşarak kuvvetli fırtınaya dönüşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren kuzeyli yönlere dönerek poyraz şeklinde eseceği öngörülüyor.

İstanbul'u lodos vurdu, dalgalar metrelerce yükseldi: Hafta sonuna dikkat

SICAKLIKLAR 8 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

20-23 derece arasında seyreden hava sıcaklıklarının 6 ila 8 derece azalması bekleniyor. Sıcaklıklardaki düşüşle birlikte sağanak yağışların da etkili olacağı tahmin ediliyor.

Cumartesi öğle saatlerinden sonra bölgede başlayacak yağışların akşam saatlerine doğru İstanbul genelinde şiddetini artıracağı değerlendiriliyor. Yağışların gece saatlerine kadar sağanak, bazı bölgelerde ise kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde devam etmesi bekleniyor.

AKOM, pazar sabahına kadar etkisini sürdürmesi beklenen fırtına ve kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

74 İHBAR YAPILDI

İstanbul Valiliği, kentte etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle dün saat 13.00 itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 74 ihbar ulaştığını açıkladı.

İhbarların çatı uçması, ağaç devrilmesi ve tehlike oluşturan parçalarla ilgili olduğu belirtilirken, ekiplerin bildirilen olaylara müdahale ettiği kaydedildi.

İstanbul'u lodos vurdu, dalgalar metrelerce yükseldi: Hafta sonuna dikkat

KORULAR ZİYARETE KAPATILDI

Fırtına nedeniyle ağaç ve dalların devrilme riskine karşı İstanbul'daki çok sayıda yeşil alan geçici olarak ziyarete kapatıldı.

Bu kapsamda Emirgan, Yıldız, Gülhane, Küçük Çamlıca, Büyük Çamlıca, Fethi Paşa, Hidiv Kasrı ve Beykoz korularında ziyaretlere ara verildi.

Büyükdere Atatürk Fidanlığı, Atatürk ve Florya Atatürk kent ormanları ile Büyükçekmece Doğal Yaşam Parkı da geçici süreyle ziyaretçi kabul etmeyecek.

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