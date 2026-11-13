İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkilerken, Eyüpsultan'da faciadan dönüldü. Şiddetli rüzgar bölgedeki bir binanın çatısını uçurdu. Kopan çatının parçaları çok sayıda otomobile zarar verirken, olayda ölen ya da yaralananın olmadığı belirtildi.

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İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın çatısının bir bölümü uçtu.

Çatıdan kopan parçalar park halindeki 3 otomobilin üzerine düşerken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Uçan çatı araçların üzerine düştü! İstanbul'da şiddetli rüzgar faciaya neden oluyordu

OTOMOBİLLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Olay, sabah 08.30 sıralarında Eyüpsultan ilçesi Yeşilpınar Mahallesi Girne Caddesi’nde meydana geldi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle bir apartmanın çatı bölümünün bir kısmı yerinden koparak caddeye savruldu.

Çatıdan kopan parçalar, yol kenarında park halinde bulunan otomobillerin üzerine düştü. Olayda 3 araçta hasar meydana geldi.

Uçan çatı araçların üzerine düştü! İstanbul'da şiddetli rüzgar faciaya neden oluyordu

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçların üzerine düşen çatı parçalarını kaldırarak yolu güvenli hale getirdi.

Uçan çatı araçların üzerine düştü! İstanbul'da şiddetli rüzgar faciaya neden oluyordu

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Otomobili zarar gören araç sahiplerinden Harun Er, olay anında büyük bir gürültü duyduklarını belirterek, "Saat 08.30 civarında rüzgarla birlikte yüksek bir ses geldi. Çatının kopması sonucunda parçalar araçların üzerine düştü. Burada 3 tane hasar gören araç var. İtfaiyeye haber verdik, raporlarını tuttular. Etkili ve güçlü bir rüzgar var. O anlarda burada kimsenin olmaması da çok önemli. İnsan hayatı söz konusu olacak şekilde zarar görülebilirdi" dedi.

Olay sırasında cadde üzerinde vatandaşların bulunmaması muhtemel bir faciayı önlerken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Uçan çatı araçların üzerine düştü! İstanbul'da şiddetli rüzgar faciaya neden oluyordu

VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılarının ardından dün başlayan lodos, İstanbul'da etkisini bugün artırarak sürdürürken, İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları'nda vapur seferleri iptal edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılarının ardından dün başlayan lodos bugün şiddetini iyice artırdı. Fırtınadan deniz seferleri de etkilendi. İDO ve Şehir Hatları'nda bugün vapur seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

İDO'de olumsuz hava şartları nedeniyle, Yenikapı-Yalova 09.45 seferi, Yalova-Yenikapı 09.45 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 11.30, Yenikapı-Yalova 11.45 seferi, Yalova-Yenikapı 11.45 seferi, Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadikoy 12.30 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa 14.50 seferi iptal edildi.

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada ise elverişsiz hava şartları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeği kaydedildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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