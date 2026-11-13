Şiddetli fırtına uyarısı yapılan İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren lodos etkisini gösterdi. Rüzgarın hızının saatte 90 kilometreyi bulması beklenen kent için Meteoroloji ve AKOM uyarıları yenilendi. Meteoroloji İstanbul dahil 11 il için ise sarı kod verdi. İstanbul’da fırtına etkisinin cumartesi öğle saatlerinde geçmesi bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bugün için yaptığı şiddetli fırtına sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Geçtiğimiz haftalarda şiddetli sağanak yağışın etkili olduğu kentlerde, sağanak yerini fırtınaya bıraktı.

Türkiye’nin havası değişirken, Meteoroloji de yeni hava durumu raporunu yayınladı. Yeni rapora göre kuzey ve doğu bölgelerinde sıcaklıklar yükselirken batı illerinde sağanak yağış ve fırtına etkisi artacak.

İstanbul dahil 11 il için sarı kod! Hızı saate 90 kilometreyi bulabilir, etkisi 1 gün daha sürecek

4 BÖLGEDE FIRTINA ALARMI

Meteoroloji'nin tahminlerine göre Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden esecek rüzgarın hızının saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşması bekleniyor. Marmara'nın batısında ise rüzgarın kısa süreli fırtına şeklinde, saatte 60 ila 90 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 11 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. Vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.

İstanbul dahil 11 il için sarı kod! Hızı saate 90 kilometreyi bulabilir, etkisi 1 gün daha sürecek

SAATTE 90 KİLOMETRE UYARISI

Meteoroloji’nin ardından Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) de bir uyarı geldi. AKOM da sabah saatlerinden itibaren şiddetini artırması beklenen fırtınanın, kısa süreli hamlelerle saatte 60 ila 90 kilometre hıza ulaşabileceğini ve etkisinin cumartesi öğle saatlerine kadar sürebileceğini bildirdi.

İstanbul dahil 11 il için sarı kod! Hızı saate 90 kilometreyi bulabilir, etkisi 1 gün daha sürecek

11 İL İÇİN SARI KOD

Meteoroloji’nin sarı kodlu uyarı yaptığı iller ise şöyle;

No İl Adı 1 İstanbul 2 Balıkesir 3 Bilecik 4 Bursa 5 Çanakkale 6 Edirne 7 Kırklareli 8 Kocaeli 9 Sakarya 10 Tekirdağ 11 Yalova

İstanbul dahil 11 il için sarı kod! Hızı saate 90 kilometreyi bulabilir, etkisi 1 gün daha sürecek

İDO VE BUDO SEFERLERİ İPTAL

Öte yandan Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 10 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre iptal edilen seferler şöyle;

07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 08.00'deki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş), 10.30'daki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 13.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 14.00'teki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 14.00'teki İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas) ile 15.30'daki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları'nda da vapur seferleri iptal edildi.

İDO'de olumsuz hava şartları nedeniyle, Yenikapı-Yalova 09.45 seferi, Yalova-Yenikapı 09.45 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 11.30, Yenikapı-Yalova 11.45 seferi, Yalova-Yenikapı 11.45 seferi, Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadikoy 12.30 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa 14.50 seferi iptal edildi.

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada ise elverişsiz hava şartları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği kaydedildi.

İptal edilen seferler şöyle;

Sıra Vapur / Motor Hattı 1 Bostancı - Moda - Karaköy - Kabataş 2 Büyükada - Sedef Adası 3 Maltepe - Büyükada - Heybeliada - Burgazada - Kınalıada 4 Beşiktaş - Adalar 5 Anadolu Kavağı - Rumeli Kavağı - Sarıyer 6 Sarıyer - Beykoz 7 Bostancı - Adalar Ring 8 10.05 Kabataş - Kadıköy - Adalar

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