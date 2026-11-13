Merkez Bankasının enflasyon tahminlerini yukarı çekmesinin ardından gözler gelecek yılın para politikasına çevrildi. İş Yatırım 2027 sonunda politika faizinin yüzde 27’ye gerilemesini beklerken, Şeker Yatırım 700-1.000 baz puanlık indirim öngörüyor. Tacirler Yatırım ise yılın ilk aylarında faiz indirimlerine ara verilebileceği öngörüsünü paylaştı.

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ÖMER FARUK BİNGÖL- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yılın son Enflasyon Raporu sunumunda 2026, 2027 ve 2028 yıllarına ilişkin enflasyon tahminlerini yukarı yönlü güncellemesi, gelecek dönemin para politikası beklentilerini de gündeme taşıdı.

Özellikle 2027 yıl sonu enflasyon tahmininin 6 puan artırılarak yüzde 21'e çıkarılması ve Orta Vadeli Program (OVP) hedefiyle eşitlenmesinin ardından, yatırım kuruluşları gelecek yılın faiz patikasına ilişkin öngörülerini paylaşmaya başladı.

Analizlerde faiz indirimlerinin devam edeceği beklentisi öne çıkarken, indirimlerin hızı ve zamanlaması konusunda farklı senaryolar dikkat çekiyor.

2027'de faiz beklentisi farklılaşıyor! Enflasyon Raporu sonrası 3 senaryo…

İŞ YATIRIM: YÜZDE 27

İş Yatırım, TCMB'nin 2027 yılı için yüzde 21 olarak açıkladığı enflasyon tahminini, OVP hedefiyle uyumlu olması sebebiyle sürpriz olarak değerlendirmedi.

Para politikasına ilişkin beklentilerini paylaşan İş Yatırım, 10 Aralık'taki PPK toplantısında 100 baz puanlık indirim bekliyor. Yayımlanan raporda “Baz senaryomuzda 2027 yılının 8 PPK toplantısında 100’er baz puan faiz indirileceğini ve yıl sonunda politika faizinin %27 düzeyine inmiş olacağını öngörüyoruz” ifadelerine yer verildi.

2027'de faiz beklentisi farklılaşıyor! Enflasyon Raporu sonrası 3 senaryo…

1.000 BAZ PUANA KADAR…

Şeker Yatırım ise iç talepteki belirgin yavaşlamanın enflasyon üzerindeki baskıları hafiflettiğine dikkat çekiyor. Sanayi üretimi ve nihai yurt içi talepte üçüncü çeyrekte görülen yavaşlamanın yanı sıra fon piyasasında yaşanan gelişmeler ve altın fiyatlarındaki düşüşün servet etkisi üzerinden harcamaları sınırladığı değerlendiriliyor.

Kurum, enflasyonun ana eğiliminde iyileşmenin sürmesi halinde TCMB'nin faiz indirimlerine ılımlı şekilde devam edebileceğini belirtiyor. Bu çerçevede Şeker Yatırım, 2027 yılında toplam 700-1.000 baz puan arasında faiz indirimi bekliyor.

2027'de faiz beklentisi farklılaşıyor! Enflasyon Raporu sonrası 3 senaryo…

İLK AYLARDA ‘ARA’ UYARISI

Tacirler Yatırım ise 2027 yılına ilişkin faiz beklentilerinde temkinli bir tablo çiziyor. Kurum, iç talepte belirginleşen soğumanın aralık ayında faiz indirimi için alan oluşturduğunu değerlendiriyor. Bu kapsamda 10 Aralık'taki PPK toplantısında 100 baz puanlık indirim bekleyen Tacirler Yatırım, politika faizinin yüzde 35'e çekileceğini öngörüyor.

2027'de faiz beklentisi farklılaşıyor! Enflasyon Raporu sonrası 3 senaryo…

Ancak kurum, bu indirimin kesintisiz bir gevşeme döngüsünün başlangıcı olarak görülmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Asgari ücret artışı ile yönetilen ve yönlendirilen fiyatlarda yıl başında yapılacak ayarlamaların 2027'nin ilk çeyreğinde enflasyon risklerini artırabileceği belirtiliyor. Bu sebeple 2027'nin ilk aylarında faiz indirimlerine ara verilmesi ihtimali yüksek görülüyor.