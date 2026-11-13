TBMM Başkanlığına sunulan teklifle 1 Ocak 2017 öncesinde 2 milyon 199 bin 860 vatandaşın, ödenmemiş 5 milyar 627 milyon 666 bin lira tutarındaki GSS prim borcu ile bunlara bağlı gecikme cezası ve zamları silinecek.

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AK Parti, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının silinmesi, bazı istihdam teşviklerinin süresinin uzatılması ve enerji alanında düzenlemeler içeren torba kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Teklifle getirilen bazı düzenlemeler şöyle:

1 Ocak 2017’den öncesine ait ödenmemiş GSS prim borçları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve zamlarının tamamı siliniyor. Bu kapsamda, 2 milyon 199 bin 860 vatandaşın, 5 milyar 627 milyon 666 bin lira tutarındaki prim borcu terkin edilecek.

AK Parti'nin torba teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu: 5,6 milyar liralık GSS borcu silinecek

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Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında aday çırak, çırak ve stajyer öğrencilerine ödenen ücretlere ilişkin devlet katkısı uygulamasının sürdürülmesi amacıyla cumhurbaşkanına tanınan uzatma yetkisi, her defasında bir eğitim-öğretim yılı olmak üzere 15 yıla çıkarılıyor.

AK Parti'nin torba teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu: 5,6 milyar liralık GSS borcu silinecek

İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında kadınların, gençlerin ve mesleki belge sahibi işsizlerin istihdamını destekleyen teşvik süresi 31 Aralık 2028 tarihine kadar uzatılıyor.

FON TASFİYESİ GÜVENCESİ

Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Kanunu kapsamında yapılacak ödemelerde görevli olan bankalar ve personele hukuki güvence getiriliyor.

AK Parti'nin torba teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu: 5,6 milyar liralık GSS borcu silinecek

Bu kapsamda, yatırım fonlarının tasfiye, devir ve geri kazanım süreçlerinde görev alan personeller ile bankalar ve bunların görevlendirdikleri kişilerin, suç teşkil eden fiiller hariç olmak üzere, 17 Eylül 2026 tarihinden itibaren aldıkları karar ve yaptıkları işlemler nedeniyle hukuki, idari ve mali sorumluluklarının doğmayacağı hükme bağlanıyor.

AK Parti'nin torba teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu: 5,6 milyar liralık GSS borcu silinecek

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İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ

Sanayi sicil belgesini haiz üretim faaliyetlerindeki yüzde 12,5 oranındaki indirimli kurumlar vergisi uygulamasından; kıymetli maden rafinerileri, petrol rafinerileri, tütün mamulleri ve alkollü içki üreticileri ile elektrik enerjisi üretimi yapan kurumlar hariç tutulacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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