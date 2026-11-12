Fon piyasasındaki kriz, bankacılık sektörünü etkilemedi. QNB Türkiye CEO’su Ömür Tan, mevduatlarında düşüş yaşanmadığını belirterek sistemik risk görmediklerini söyledi.

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Fon piyasasında yaşanan kriz, bazı sektörlerde likidite ve finansmana erişim konusunda endişelere yol açarken bankacılık sektörü, güçlü sermaye yapısı sayesinde bu süreçten önemli bir yara almadan çıktı.

QNB Türkiye CEO’su Ömür Tan, fon krizinin bankacılık sisteminde herhangi bir sistemik etki oluşturmadığını, bankalarının mevduatlarında da düşüş yaşanmadığını söyledi. Fon krizinin bankacılık sektörüne etkilerini değerlendiren Tan “Fon krizinin bankacılık sektörü üzerinde doğrudan büyük bir etkisi olduğunu söyleyemem. Türkiye bankacılık sistemi güçlü sermaye yeterlilik rasyoları ve sağlam yapılar üzerine kurulu. Dolayısıyla bankacılık sistemine yönelik sistemik bir etkisi olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Krizin etkilerinin bugünden rakamsal olarak ortaya konulmasının erken olduğunu ifade eden Tan, gelişmelerin önümüzdeki dönemde borsa ve diğer piyasalar üzerindeki yansımalarının daha net görülebileceğini kaydetti.

Bankalardan fon krizi mesajı: Sistem sağlam "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Tan, fon krizinin ardından yatırımcıların mevduatlarını çekerek başka finansal yükümlülüklerini karşıladığı yönündeki iddialara ise şöyle cevap verdi:

Böyle bir durumla karşılaşmadık. Mevduatlarımızda bir azalma yok. Bankacılık sisteminin kredi-mevduat oranı da aynı seviyelerde. Uzun vadede bir etkisi olup olmayacağını takip etmek gerekiyor ancak bankacılığa sistemik bir etkisi olmayacağının altını çizmek isterim.

FAİZ İNDİRİM BEKLENTİSİ

Ekonomiye ilişkin beklentilerini de paylaşan Tan “Sene sonuna kadar 100 baz puan civarında bir faiz indirimi daha olmasını bekliyorum. Sene sonu enflasyon beklentimiz yüzde 29,5. Ekonomi programının reçetesi doğru ancak petrol fiyatlarındaki yükseliş ve savaşın etkileri süreci uzattı. 2027’de faizlerin daha geriye geldiğini göreceğiz. Bankacılıkta öz kaynak kârlılıkları hâlâ enflasyonun altında; faizler düştükçe marjlarımız pozitife dönecektir. Kredi piyasasındaki sınırlamaların kademeli olarak gevşemesi ve enflasyonun düşüşüyle sanayi ve sistem de rahatlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Bankalardan fon krizi mesajı: Sistem sağlam

EMİSYONU DÜŞÜRENE DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ

Antalya’da düzenlenen COP31 zirvesinde konuşan Ömür Tan, QNB Türkiye’nin yaklaşık 11 milyar dolarlık dış kaynağının yüzde 35’inin sürdürülebilir kaynaklardan oluştuğunu açıkladı. Bu kaynakların yaklaşık 5,8 milyar dolarlık bölümünün sürdürülebilir projelere kredi olarak kullandırıldığını ifade eden Tan, emisyonlarını düşüren firmalara faiz avantajı sağladıklarını bildirdi.

Tan “Yeşil kredi diye bir ürünümüz var. Burada şirketlerin emisyonunu düşürdükçe faiz oranını azaltıyoruz. İşletmeler kendi emisyonlarını belirli platformlar üzerinden taahhüt edip sisteme giriyor. Emisyonlarındaki azalmalara göre faiz oranlarında firmaların lehine düzeltmeler yapıyoruz. Böylece şirketleri emisyonlarını azaltmaları için teşvik etmiş oluyoruz” dedi. Özellikle demir-çelik gibi emisyon yoğun sektörlerde dönüşümün önem kazandığını vurgulayan Tan, Avrupa Birliği’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasının da şirketleri bu alanda harekete geçirdiğini kaydetti.

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