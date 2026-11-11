Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31 paylaşımı! “Gelecek nesillere en kıymetli miras”

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Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ilişkin sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı.

Zirveden görüntülerin yer aldığı videoya mesajını da ekleyen Erdoğan, gelecek nesillere daha temiz, yeşil ve adil bir dünya bırakmanın önemine dikkat çekti.

Erdoğan paylaşımında, "Dünya yaşanamaz bir yer olmadan gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli miras, daha temiz, daha yeşil ve daha adil bir dünya olacaktır. Biz Türkiye olarak bugün bir yol açıyor, çok anlamlı bir hedef belirliyoruz." ifadelerini kullandı.

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