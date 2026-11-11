AK Parti'den 'maaşlar fonda değerlendiriliyor' iddiasına yalanlama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, AK Parti Genel Merkez çalışanlarının maaşlarının fon hesaplarında değerlendirildiği yönündeki iddiaları yalanladı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öğütken, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AK Parti Genel Merkez çalışanlarının maaşlarının fon hesaplarında değerlendirildiği yönündeki iddiaları yalanladı.

"HEPSİ DÜZENLİ OLARAK BANKAYA YATIRILIYOR"

Öğütken'in açıklamasında, "Bugün gerçek dışı iddialarla kamuoyunu yanıltma "ve siyasi çıkar devşirme çabalarına ne yazık ki bir yenisi daha eklenmiştir. AK Parti Genel Merkez çalışanlarımızın maaşlarının fon hesaplarında değerlendirildiği yönündeki iddialar baştan sona yalandır. Partimiz çalışanlarının maaşları da düzenli ve eksiksiz olarak banka hesaplarına yatırılmaktadır. Kaldı ki Siyasi Partiler Kanunu gereğince partimizin tüm gelir, gider ve hesapları, diğer tüm siyasi partilerde olduğu gibi düzenli olarak Anayasa Mahkemesi adına Sayıştay tarafından titizlikle denetlenmektedir." ifadeleri yer aldı.

"EN HAFİF TABİRLE CAHİLLİK ÖRNEĞİDİR"

Açıklama şöyle devam etti: "Böylesine açık ve şeffaf bir yasal denetim mekanizmasının varlığı ortadayken, hiçbir somut veriye dayanmadan, mevzuattan bihaber yapılan bu açıklama en hafif tabirle bir cahillik örneğidir. Yargıya intikal etmiş süreçler üzerinden partimizin ve mensuplarımızın adını spekülasyonlara dahil etme çabası, hukuki ve ahlaki sınırları aşmaktadır. Kamuoyunu kasıtlı olarak yanlış bilgilendiren, partimizin kurumsal itibarını zedelemeyi amaçlayan bu gerçek dışı iddiaları kesin bir dille tekraren reddediyoruz. Söz konusu asılsız beyanlar hakkında gerekli tüm hukuki süreçlerin başlatılacağını da kamuoyunun bilgisine sunarız"

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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