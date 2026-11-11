Ekonomi

Bir bardak çaydan 500 lira aldılar: Hesap ödemeye gitti şoka uğradı, Bakanlık harekete geçti

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Bir bardak çaydan 500 lira aldılar: Hesap ödemeye gitti şoka uğradı, Bakanlık harekete geçti
Başlık ResmiBir bardak çaydan 500 lira aldılar: Hesap ödemeye gitti şoka uğradı, Bakanlık harekete geçti

İstanbul'da bir vatandaş iki bardak çay ile iki fincan sıcak çikolataya ödediği fahiş hesabı sosyal medyada paylaştı. Beyoğlu'ndaki bir kafede mağdur vatandaşa uygulanan fahiş fiyatlar tepkileri beraberinde getirdi. Hesap karşısında şoka uğrayan vatandaşın şikayeti sonrası Ticaret Bakanlığı devreye girdi.

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Sezer Doğru
SEZER DOĞRU

İstanbul'da yoğun ve turistik noktalardan olan Beyoğlu'nda bir işletmenin uyguladığı fahiş fiyatlar gündem oldu.

Bir vatandaş bölgede bulunan işletmede hesap ödemeye gittiği sırada neye uğradığına şaşırdı.

Kafede, sadece 2 bardak çay ve 2 fincan sıcak çikolata tüketen vatandaş kasada gördüğü hesap karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Bir bardak çaydan 500 lira aldılar: Hesap ödemeye gitti şoka uğradı, Bakanlık harekete geçti
Başlık ResmiBir bardak çaydan 500 lira aldılar: Hesap ödemeye gitti şoka uğradı, Bakanlık harekete geçti

'YOK ARTIK' DEDİRTEN ADİSYONU PAYLAŞTI

Vatandaşa kesilen hesap fişinde bir bardak çayın 500 TL, bir fincan sıcak çikolatanın ise 900 TL şeklinde ücretlendirildiği görüldü.

İki bardak çay ile 2 fincan sıcak çikolataya 2800 TL hesap ödemek zorunda kalan vatandaş yaşadığı mağduriyeti sosyal medyaya taşıdı.

Bir bardak çaydan 500 lira aldılar: Hesap ödemeye gitti şoka uğradı, Bakanlık harekete geçti
Başlık ResmiBir bardak çaydan 500 lira aldılar: Hesap ödemeye gitti şoka uğradı, Bakanlık harekete geçti

BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Mağdur vatandaş 2800 TL'lik ödeme fişinin fotoğrafını çekerek sosyal medya üzerinden paylaştı.

Kısa süre içerisinde milyonlara ulaşan adisyonun görüntüsü, fahiş fiyatlara yönelik tepkileri beraberinde getirdi.

Bir bardak çaydan 500 lira aldılar: Hesap ödemeye gitti şoka uğradı, Bakanlık harekete geçti
Başlık ResmiBir bardak çaydan 500 lira aldılar: Hesap ödemeye gitti şoka uğradı, Bakanlık harekete geçti

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

İşletmenin fahiş fiyatlarını kanıtlayan adisyonu sosyal medya üzerinden alıntılayan Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, mağdur vatandaşa, Bakanlığın harekete geçmesi için 'CİMER'e başvuruda bulunması çağrısı yaptı.

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