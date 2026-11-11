Aralarında 2025’ten kalan afişler var! AVM'deki ‘3 al 2 öde’ sahtekârlığına Ticaret Bakanlığı'ndan 108 bin TL ceza
Adana’da bir alışveriş merkezinde süresi dolan “3 al 2 öde” afişlerini kaldırmayan mağazaya Ticaret Bakanlığı 108 bin TL ceza uyguladı. Mağazanın 2025 yılına ait afişleri kaldırmadığı belirlendi.
Ticaret Bakanlığı, vatandaşı kandırmaya çalışan firmalara yönelik denetimlerini hız kesmeden devam ettirirken, Adana’da yaşanan bir sahtekarlık daha gün yüzüne çıktı.
Gram altın-mevduat çekişmesi! 2026’da roller tamamen değişti
Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, Adana'da bir alışveriş merkezinde faaliyet gösteren mağazada, geçerlilik süresi sona ermiş “Tüm Alışverişlerinizde Geçerli 3 Al 2 Öde” kampanya afişlerinin sergilenmeye devam ettiğini tespit etti.
TARİHLERİ SONA ERMİŞ
Kampanyaların 26 Ocak–1 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli olduğu, 11 Haziran 2026 tarihinde yapılan denetimde kampanyanın hâlâ tanıtıldığı belirlendi.
2025'TEN KALMA AFİŞLER BULUNDU
Aynı zamanda mağazada 2025 yılında sona ermiş başka bir kampanyaya ait afişler de bulundu.
108.370 TL'LİK CEZA KESİLDİ
6502 sayılı Kanun’un 63’üncü ve 77/12’nci maddeleri uyarınca süresi geçmiş kampanyalarla tüketicileri kandıran, reklam veren şirket hakkında 108.370 TL idari para cezası ve reklamları durdurma cezası kararı verildi.
Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, verilen cezayı sosyal medya hesabından duyurdu. Kaplan paylaşımında “Tüketiciyi yanıltan kampanyalara ve gerçeği yansıtmayan reklam uygulamalarına karşı denetimlerimiz kararlılıkla sürüyor” mesajını verdi.