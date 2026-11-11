Merkez Bankası, ihtiyaç, taşıt ve ticari kredilerde büyüme sınırlarını artırdı. Yeni düzenlemeyle ihtiyaç ve taşıt kredilerinde sekiz haftalık büyüme limiti yüzde 3'ten yüzde 3,5'e çıkarıldı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi büyümesine ilişkin sınırlarda artışa gitti. Yeni düzenlemeyle ihtiyaç ve taşıt kredilerinden KOBİ ve diğer işletme kredilerine kadar dört ayrı kategoride sekiz haftalık büyüme limiti 0,5 puan yükseltildi.

Bankaların uzun vadeli yükümlülükleri için tesis ettiği zorunlu karşılıklara yönelik de yeni bir uygulama getirildi.

Merkez Bankası kredi büyüme sınırlarını yükseltti

DÖRT KREDİ GRUBUNDA YENİ DÖNEM

Yeni düzenlemeye göre, tüketicilere kullandırılan ihtiyaç kredilerinde sekiz haftalık büyüme sınırı yüzde 3'ten yüzde 3,5'e çıkarıldı.

Taşıt kredilerinde de aynı değişikliğe gidilerek büyüme sınırı yüzde 3,5 olarak belirlendi.

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KOBİ'lere kullandırılan Türk lirası kredilerde büyüme sınırı yüzde 5'ten yüzde 5,5'e yükseltildi.

KOBİ dışındaki işletmelere kullandırılan Türk lirası kredilerde ise sınır yüzde 2'den yüzde 2,5'e çıkarıldı.

Böylece dört kredi kategorisinin tamamında sekiz haftalık büyüme sınırları 0,5 puan artırılmış oldu.

Merkez Bankası kredi büyüme sınırlarını yükseltti

ZORUNLU KARŞILIKLARA FAİZ ÖDEMESİ

Merkez Bankası, kredi büyüme sınırlarının yanı sıra zorunlu karşılık uygulamasında da düzenleme yaptı.

Buna göre, bankaların ve finansman şirketlerinin bir yıldan uzun vadeli Türk lirası ve yabancı para cinsinden mevduat dışı yükümlülükleri için tesis ettikleri zorunlu karşılıklara Türk lirası cinsinden faiz veya telafi ödemesi yapılmasına karar verildi.

TCMB, söz konusu düzenlemelerin makrofinansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını desteklemek amacıyla hayata geçirildiğini bildirdi.

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