Okan Buruk'tan şaşırtan hamle! Fenerbahçe'ye karşı ilk 11'de yer alacak
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu akşam oynanacak kritik Fenerbahçe derbisi öncesi kadroda değişikliğe gitme kararı aldı.
Galatasaray Süper Lig'in 37. haftasında evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Zorlu maç öncesi kadroda değişikliğe gitmeye hazırlanan Okan Buruk'un Davinson Sanchez'e hazır ol mesajı verdiği kaydedildi.
Sakatlık sonrası form düşüklüğü yaşayan Abdülkerim Bardakcı'yı kulübeye çekmeyi düşünen Buruk, Kolombiyalı stoperi Davinson'u 11'e yerleştireceği öne sürüldü.
Orta sahada Kerem Demirbay - Torreira ikilisini bozmayı düşünmeyen tecrübeli hocanın hücum hattında ise Barış Alper, Mertens, Ziyech ve Icardi dörtlüsünü tercih etmesi bekleniyor.
GALATASARAY'IN FENERBAHÇE DERBİSİ MUHTEMEL 11'İ
Muslera, Kaan, Davinson, Nelsson, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Barış Alper, Ziyech, Icardi