Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Okan Buruk'tan şaşırtan hamle! Fenerbahçe'ye karşı ilk 11'de yer alacak

Okan Buruk'tan şaşırtan hamle! Fenerbahçe'ye karşı ilk 11'de yer alacak

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Okan Buruk&#039;tan şaşırtan hamle! Fenerbahçe&#039;ye karşı ilk 11&#039;de yer alacak
Galatasaray, Fenerbahçe, Süper Lig, Haber

Spor Haberleri

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu akşam oynanacak kritik Fenerbahçe derbisi öncesi kadroda değişikliğe gitme kararı aldı.

Galatasaray Süper Lig'in 37. haftasında evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Zorlu maç öncesi kadroda değişikliğe gitmeye hazırlanan Okan Buruk'un Davinson Sanchez'e hazır ol mesajı verdiği kaydedildi.

Sakatlık sonrası form düşüklüğü yaşayan Abdülkerim Bardakcı'yı kulübeye çekmeyi düşünen Buruk, Kolombiyalı stoperi Davinson'u 11'e yerleştireceği öne sürüldü.

Orta sahada Kerem Demirbay - Torreira ikilisini bozmayı düşünmeyen tecrübeli hocanın hücum hattında ise Barış Alper, Mertens, Ziyech ve Icardi dörtlüsünü tercih etmesi bekleniyor.

Okan Buruk'tan şaşırtan hamle! Fenerbahçe'ye karşı ilk 11'de yer alacak - 1. Resim

GALATASARAY'IN FENERBAHÇE DERBİSİ MUHTEMEL 11'İ

Muslera, Kaan, Davinson, Nelsson, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Barış Alper, Ziyech, Icardi

 

Düzenleyen:  - Spor
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi açıklandı! Tarihte bir ilk yaşanacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi açıklandı! Tarihte bir ilk yaşanacak - SporGalatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi açıklandı! Tarihte bir ilk yaşanacakBeşiktaş maçı sonrası şaşırtan anlar! Hataysporlu futbolcular Kabataş'a yürüyüp, taksi tuttu - SporBeşiktaş maçı sonrası şaşırtan anlar! Hataysporlu futbolcular Kabataş'a yürüyüp, taksi tuttuGalatasaray, Fenerbahçe'yi ağırlıyor! Derbide muhtemel 11'ler... - Sporİsmail Kartal'dan sürpriz tercihler! Muhtemel 11'ler...Beşiktaş milli oyuncu için devreye girdi! Süper Lig'den bir ekip daha talip... - SporBeşiktaş milli oyuncu için devrede! Bir talibi daha var...10 yıldır komada! Schumacher'in eşi tedavi masrafları için saatlerini de sattı - SporSchumacher'in eşi tedavi masrafları için saatlerini de sattıTrabzon çok mutlu! Fırtına deplasmanda Başakşehir'i yıktı - SporTrabzon çok mutlu!
Sonraki Haber Yükleniyor...