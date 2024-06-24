Kim Milyoner Olmak İster’de ‘Kabe’ sorusu! Doğruyu bilseydi 300 bin TL kazanacaktı

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Yiğit Ata Cankoy’a “Kabe tam olarak güneyinizde kalıyorsa hangi il sınırları içerisinde olabilirsiniz?” sorusu soruldu. Soruyu cevaplamakta güçlük çeken Cankoy, yarışmadan çekilme kararı aldı.

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ATV’de yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster’deki ‘Kabe’ sorusu sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

MİLYONER’E DAMGA VURAN KABE SORUSU

Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam 1090. bölümüyle ekranlara geldi. Yarışmaya 19 yaşındaki Yiğit Ata Cankoy katıldı. Cankoy’a 300 bin TL değerindeki 10. soruda "Kabe tam olarak güneyinizde kalıyorsa hangi il sınırları içerisinde olabilirsiniz?" sorusu yöneltildi. Şıklarda ise A- Erzurum, B: Erzincan, C: Adıyaman, D: Mardin yer aldı.

DOĞRUYU BİLEMEDİ

Soruyu cevaplamakta güçlük çeken genç yarışmacı, çekilme kararı aldı. Daha sonra ise devam etseydi B: Erzincan diyeceğini söyledi. Cankoy’un tahmini doğru çıktı. Şıkkın doğru olduğunu gören Cankoy üzüldü ve “Sağlık olsun, sizlerle bu yarışmada olmak çok güzeldi” diyerek duygularını dile getirdi.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde eğitim hayatına devam eden Yiğit Ata Cankoy, 200 bin TL para ödülüyle yarışmadan ayrıldı.