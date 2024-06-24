Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Kim Milyoner Olmak İster’de ‘Kabe’ sorusu! Doğruyu bilseydi 300 bin TL kazanacaktı

Kim Milyoner Olmak İster’de ‘Kabe’ sorusu! Doğruyu bilseydi 300 bin TL kazanacaktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Yiğit Ata Cankoy’a “Kabe tam olarak güneyinizde kalıyorsa hangi il sınırları içerisinde olabilirsiniz?” sorusu soruldu. Soruyu cevaplamakta güçlük çeken Cankoy, yarışmadan çekilme kararı aldı.

ATV’de yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster’deki ‘Kabe’ sorusu sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Kim Milyoner Olmak İster’de ‘Kabe’ sorusu! Doğruyu bilseydi 300 bin TL kazanacaktı - 1. Resim

MİLYONER’E DAMGA VURAN KABE SORUSU

Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam 1090. bölümüyle ekranlara geldi. Yarışmaya 19 yaşındaki Yiğit Ata Cankoy katıldı. Cankoy’a 300 bin TL değerindeki 10. soruda "Kabe tam olarak güneyinizde kalıyorsa hangi il sınırları içerisinde olabilirsiniz?" sorusu yöneltildi. Şıklarda ise A- Erzurum, B: Erzincan, C: Adıyaman, D: Mardin yer aldı. 

DOĞRUYU BİLEMEDİ

Soruyu cevaplamakta güçlük çeken genç yarışmacı, çekilme kararı aldı. Daha sonra ise devam etseydi B: Erzincan diyeceğini söyledi. Cankoy’un tahmini doğru çıktı. Şıkkın doğru olduğunu gören Cankoy üzüldü ve “Sağlık olsun, sizlerle bu yarışmada olmak çok güzeldi” diyerek duygularını dile getirdi. 

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde eğitim hayatına devam eden Yiğit Ata Cankoy, 200 bin TL para ödülüyle yarışmadan ayrıldı.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
1 milyondan fazla turistten Kuşadası'na bayram akınıPsikiyatri hastası, yeşil reçeteyle aldığı ilaçları satarken yakalandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İbrahim Çelikkol motosiklet kazası geçirdi! Kaburgaları ve omzundan yaralandı - Magazinİbrahim Çelikkol kaza geçirdi! İşte sağlık durumu...Karayip Korsanları’nın yıldızı Tamayo Perry köpek balığı saldırısına uğradı, feci şekilde can verdi - MagazinKarayip Korsanları’nın yıldızı köpekbalığı saldırısında öldüAhmet Mümtaz Taylan’dan Arda Güler’e destek: Sen ‘gelecek’sin o vasat gidecek! - MagazinAhmet Mümtaz Taylan’dan Arda Güler’e destek: O vasat gidecekYastık savaşı turnuvasına katılan Turabi Çamkıran dalga konusu oldu - MagazinO yarışmaya katıldı, alay konusu olduAyhan Sicimoğlu’ndan parasını isteyen çalışanına tokatlı saldırı! Açıklaması gecikmedi - MagazinAyhan Sicimoğlu’ndan çalışanına tokatlı saldırıSurvivor eski şampiyonu Nisa Bölükbaşı fenomen Yiğit İnandı ile nişanlandı - MagazinEski Survivor şampiyonu evlilik yolunda ilk adımı attı
Sonraki Haber Yükleniyor...