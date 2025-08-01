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Van'a büyük yatırım! 4 bölge yenilenebilir enerji için seçildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Van&#039;a büyük yatırım! 4 bölge yenilenebilir enerji için seçildi
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Van'ın Özalp ilçesinde 3, Başkale ilçesinde 1 olmak üzere toplam 4 alanı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Van'da 4 alanı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Van'ın Özalp ilçesinde 3, Başkale ilçesinde 1 alan, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında YEKA ilan edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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