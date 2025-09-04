Yeni Zelanda'da bakıcı dehşeti! 9 yaşındaki çocuk bıçaklanmış halde bulundu

Geçtiğimiz yıl 30 Ekim’de Yeni Zelanda'nın Otautau kentinde bir ev korkunç bir vahşete sahne oldu. 9 yaşındaki oğlu Hunter’ı 15 yaşındaki Daniel’a birkaç saatliğine bırakan bir anne döndüğünde hayatının şokunu yaşadı.

MESAJLARINA CEVAP ALAMADI

Edinilen bilgilere göre, Hunter’ın annesi, olayın yaşandığı gece saat 22.10'da Hunter'ın uyuyup uyumadığını kontrol etmek için mesaj attı ancak cevap alamadı. Cameron’a attığı birkaç mesajın daha cevapsız kalmasıyla şüphelenen anne, saat 22.30’da eve gitti.

Çocuğunu yerde, karnına bıçak saplanmış halde gören kadın, sinir krizi geçirdi.

''BİRİNİ ÖLDÜRSEM NE YAPARDIN?''

Olaydan kısa süre sonra tutuklanan 15 yaşındaki çocuk ilk mahkemesine çıkarıldı.

Mahkeme kayıtlarında Cameron’un üç arkadaşına bir uygulama üzerinden "Birini öldürsem ne yapardın?" diye soran bir mesaj gönderdiği ortaya çıktı.

Mahkemede konuşan anne Amy King, acının asla bitmediğini söyleyerek hayatına nasıl devam edeceğini bilmediğini belirtti.

King, "O akşam onu Daniel'le bırakmam dışında hiçbir pişmanlığım yok... Kendimi asla affetmeyeceğim ve bununla sonsuza dek yaşamak zorundayım." ifadelerini kullandı.

Saldırının nedeni henüz bilinmezken, Cameron, en az 11 yıl şartlı tahliyesiz hapis cezasına çarptırıldı.