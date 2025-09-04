Burak Sergen’in son hali sevenlerini şaşırttı! Gören herkes aynı yorumu yaptı
Güncelleme:
Oyuncu Burak Sergen, kendi tiyatrosunda genel müdür olarak görev yapan Gizem Şağban ile geçtiğimiz yıl dünya evine girdi. 26 yaş küçük eşiyle tatile çıkan ünlü oyuncunun paylaşımı, sosyal medyada yoğun ilgi topladı. Takipçileri, ünlü ismin genç ve enerjik görünümüne övgü dolu yorumlar yaptı.
63 yaşındaki oyuncu Burak Sergen, eski eşi Nihan Ünsal’dan aldatma gerekçesiyle boşanmıştı. Olaylı boşanmanın ardından Sergen, gönlünü Gizem Şağban’a kaptırdı. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz yıl dördüncü kez nikah masasına oturdu.
TATİLİN TADINI ÇIKARIYORLAR
Fuat Paşa Yalısı’nda şatafatlı bir törenle evlenen çift, aralarındaki yaş farkına aldırış etmeden mutlu birlikteliğini devam ettiriyor. İkili, şu sıralar çıktıkları tatilin tadını çıkarırken, paylaştıkları asansör pozu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
SON HALİNE YORUM YAĞDI
Burak Sergen son haliyle adeta yıllara meydan okudu. Takipçileri, oyuncunun görünümüne “Gençleşmişsin”, “Evlilik sana yaramış” tarzında yorumlar yaptı.
