Yasemin ve İzzet Özilhan boşanıyor mu? Sosyetik çiftin evliliğinde kriz…

Doktorlar dizisinde oynadığı ‘Ela’ karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Yasemin Ergene, rolüyle o dönem dikkatleri üzerine çekti. Ancak dizi setlerinde parlaması beklenen oyuncunun kariyer rotası, bambaşka bir yöne evrildi.

Ünlü isim 2011 yılında iş dünyasının önde gelen isimlerinden İzzet Özilhan ile evlenerek, hayatında yeni bir sayfa açtı. Bu evlilik, onu sadece ekranlardan değil, bambaşka bir dünyadan da görünür kıldı. Daha sonra oyunculuk performansından çok sosyetik yaşam tarzı ve Instagram’da yaptığı paylaşımlar konuşulur oldu.

EVLENDİKTEN SONRA OYUNCULUĞA NOKTA KOYDU

Oyunculuk kariyerine nokta koyarak ailesine ve özel hayatına odaklanan Yasemin Özilhan’ın evliliğinden Emine (2012 doğumlu) ve Ela (2013 doğumlu) adında iki kızları oldu.

14 YILLIK EVLİLİK BİTİYOR MU? ECE ERKEN’DEN ŞAŞIRTAN İDDİA

Lüks yaşamlarıyla gündem olan Yasemin ve İzzet Özilhan çifti, son olarak hayranlarını şaşkına çeviren boşanma söylentileriyle gündeme geldi. "Gel Konuşalım" programında sunucu Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı tarafından ortaya atılan iddiaya göre, Yasemin ve İzzet Özilhan çifti boşanma kararı aldı.

Erken “Nur Tuğba bunu ilk olarak çok yakın bir arkadaşından duyuyor. Ben de bunun araştırmasına girdim, sonuçta da gerçek olduğunu duyuyoruz. Sizlerle de paylaşalım. Yasemin ve İzzet Özilhan çifti ile ilgili böyle bir dedikodu var” ifadelerini kullandı.

BOŞANMA NEDENİ ‘İHANET’ Mİ?

“Yasemin ve İzzet Özilhan çifti neden ayrılıyor?” sorusu gündemi meşgul ederken, programın sunucuları Erken ile Namlı boşanma gerekçesinin ihanet olabileceğini öne sürdü.