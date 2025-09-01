Burcu Binici canlı yayında bayıldı! Cnbc-e ekranlarında korkutan anlar

Cnbc-e ekranlarında yayınlanan art-e programında bugün izleyicilere üzücü anlar yaşattı. Programa konuk olarak katılan oyuncu Burcu Binici canlı yayın sırasında aniden fenalaşarak bayıldı.

Binici'nin yere düşmesinin ardından programın sunucusu Melis Hazal Karagöz hemen yayını kesilmesini istedi.

Binici'nin sağlık durumuyla ilgili henüz bilgi verilmedi.

BURCU BİNİCİ KİMDİR?

06 Haziran 1986 tarihinde dünyaya gelen Burcu Binici, bir müddet doğduğu yer olan Erzurum'da büyümüştür. Babasının işi dolayısıyla farklı şehirlerde yaşamak zorunda kalan Burcu, aslen Rize Hemşin'lidir.

Devlet Su İşleri'nde memur olarak görev yapan babasıyla birlikte Aydın'a geçen Burcu Binici, ilk,orta ve lise öğrenimini burada tamamlamıştır. Çok küçük yaşlarda dansa ve müziğe merak salan ünlü isim, şan eğitimi almıştır ve davul ile nagarada çalabilmektedir.

Liseden mezun olduktan sonra babası Tekrar Erzurum'a tayin olunca Özel bir bankanın Erzurum Merkez Şubesi'nde 6 ay kadar çalıştı. Oyunculuğa başlamadan önce doğuda ilaç mümessilliği ve dansçılık gibi çok farklı işlerde çalıştı.

Anadolu Ateşi'ndeki bir hoca tarafından keşfedilerek dans ekibine çağırıldı. Bir yıl kadar Anadolu Ateşi'nde dans etti. Daha sonra 2007 yılında tanıştığı Meral Okay'ın teklifi ile "Bir Bulut Olsam" Dizisi'nde Gülengül rolünü oynayarak ilk dizi filminde oynamış oldu. Sonrasında Söz dizisinde Ceren rolüyle yıldızıs parladı. Burcu Binici uzun zamandır herhangi bir dizide yer almıyor.