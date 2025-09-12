Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ören yeri ve müzelere 21,6 milyon ziyaretçi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Efes, Pamukkale ve Kapadokya ören yerleri, 2025’in ilk 8 ayında en çok ilgi gören tarihi alanlar oldu. En fazla ziyaretçi çeken yer ise 1,7 milyonu aşan sayıyla Efes oldu.

MURAT ÖZTEKİN - Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerleri, bu yılın ilk sekiz aylık döneminde 21 milyon 610 bin 964 kişiyi ağırladı. Ziyaretçi sayısında 1 milyon 741 bin 547 kişiyle İzmir’deki Efes ören yeri ilk sırada yer aldı. 1 milyon 613 bin 357 kişinin ziyaret ettiği Denizli’deki Pamukkale (Hierapolis) ise en çok ziyaret edilen ikinci ören yeri oldu.

KAPADOKYA'YA RAĞBET BÜYÜK

Sayılara bakıldığında Kapadokya bölgesinin de bu sene yoğun rağbet gördüğü görüldü. Göreme ören yeri 766 bin 937, Paşabağlar ören yeri 753 bin 638, Kaymaklı yer altı şehri 460 bin 262 ve Derinkuyu yer altı şehri 375 bin 870 ziyaretçiyle en çok ziyaretçi çeken alanlar arasında bulundular.

İstanbul’daki Galata Kulesi ise 651 bin 197 ziyaretçiyle listenin beşinci sırasında yer aldı.

