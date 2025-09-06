Askeri kışlaydı, Avrupa'nın en iyi 3 müzesinden biri oldu! Eseriyle şehrin tarihini aydınlatıyor

24 Aralık 2020 tarihinde kapılarını ziyaretçilere açan Tunceli Müzesi, sadece bir arkeoloji müzesi değil; aynı zamanda bir kent müzesi olarak tasarlandı.

Tunceli Müzesi, 9 farklı sergisiyle bölgenin hem tarihsel mirasını hem de toplumsal değerlerini ziyaretçilerine aktarıyor.

Şehir merkezinde 1935 ile 1937 yıllarında askeri kışla olarak kullanılan bina, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri, valiliğin girişimi sonrası geniş bir restorasyondan geçirildi ve müze oldu.

Yaklaşık 5 bin 500 metrekarelik bir alan üzerine kurulu olan Tunceli Müzesi, bünyesinde 2 binden fazla eser barındırıyor.

Bölgenin kültürel unsurlarını yansıtması açısından ilk ve tek müze olma özelliği taşıyor.

"AVRUPA'NIN EN İYİ 3 MÜZESİNDEN BİRİ OLARAK SEÇİLDİ"

Tunceli Müzesi Müdürü ve Arkeolog Kenan Öncel, müzenin kuruluşu ve başarıları hakkında şunları söylüyor:

"Müzemiz, 24 Aralık 2020 tarihinde resmen ziyaretçilerine kapılarını açtı. 2022 ve 2023 yıllarında ülkemizi temsilen Uluslararası Müzecilik yarışmalarına katıldı. 2022 yılında ‘En İyi Müzeler' kategorisinde finale kalmıştı.

2023'te, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında ise Avrupa'nın en iyi 3 müzesinden biri olarak seçildi. Tabi bu genç bir müze için ciddi bir başarıydı.

Bu başarı sadece ilimizde değil, ulusal ve uluslararası alanda müzenin tanınmasını sağladı ve ziyaretçi sayısını ciddi bir şekilde etkiledi. O günden bugüne kadar sürekli olarak yeni çalışmalar, sergiler, etkinlikler ve birçok aktiviteyle kendi kapasitesini artırmaya başladı ve aynı zamanda bizler de arazide çalışmaya başladık.

Yüzey araştırmaları, yeni tescillerimiz, yeni kültür varlıklarının tespiti, tescillenmesi, taşınabilir olanların müzeye taşınması gibi birçok çalışma yaptık. 2021 yılında Pertek ilçemizdeki Tozkoparan köyünde kazı çalışmalarına başladık.

2021 ve 2022 yıllarında bu kazı devam etti. 6 Şubat felaketinden sonra kazımıza ara vermiştik. 2025 yılında arazideki kazı çalışmalarımıza yeniden başladık ve devam ediyoruz."