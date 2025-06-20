10 bin yıllık tarih gün yüzüne çıktı! Görülmesi gereken yerler listesinde Trabzon Müzesi

Trabzon'un Düzköy ilçesinde yer alan Koskarlı Mağarasındaki arkeolojik kazı çalışmaları şehrin ilk meskunlarının 10 bin yıl önce yaşadığını ortaya koydu. Bu döneme ait kalıntıların sergilendiği Trabzon Müzesi antik Yunan ve Roma, Bizans ve Osmanlı eserleri sebebiyle mutlaka görülmesi gereken yerler arasında sayılıyor.

Geç Osmanlı Dönemi Trabzon'un en değerli sivil mimari yapılarından olan Kostaki Konağı'nda bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığına ait Trabzon Müzesi, 2018-2024 yılları arasında süren restorasyon çalışmaları ve teşhir düzenlemesinin ardından yeniden ziyaretçileriyle buluşmaya başladı.

Kostaki Konağı 20. yüzyılın başlarında Trabzonlu Rum banker Konstantin Theofilaktos tarafından dönemin mimari modasına uygun olacak şekilde yaptırıldı.

Konak mimari tasarımı, mekan kurgusu ve süslemeleriyle dikkat çekiyor.

KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ ZANAATKARLIKLAR

Etkileyici bir merdivenle ulaşılan binanın giriş katı, Kostaki Konağı'ndaki hayatı, kullanıldığı dönemdeki halini anlatacak şekilde teşhir ediliyor.

Ahşap bir merdivenle ulaşılan binanın birinci katı erken Cumhuriyet döneminde Trabzonlu simalar belge, fotoğraf ve video gösterimleriyle ziyaretçilere sunuluyor.

Müzede bakırcılık, çömlekçilik ve kuyumculuk gibi Trabzon etnografyasını öne çıkaran teşhirlere de yer ayrılırken, burada özellikle şehrin kaybolmaya yüz tutmuş zanaatkarlıklarına vurgu yapılıyor.

ANTİK ÇAĞLARDAN OSMANLIYA...

Kostaki Konağı'nın bahçeden ulaşılan Arkeoloji Salonu ise ziyaretçilere tarih öncesi dönemlerden Osmanlı dönemi sonuna kadar bir zaman yolculuğu yapacak şekilde.

İlk girişte ziyaretçileri karşılayan zaman çizelgesi Trabzon ve yakın çevresinde yaşamış kültürleri kronolojik düzende sunuluyor.

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Trabzon'u anlatan arkeolojik eserler üzerinden her bir düzenlemenin yapıldığı bu arkeoloji katında odalarda prehistorik, antik Yunan ve Roma, Bizans ve Osmanlı eserleri teşhir ediliyor.

Antik Çağda Trabzon'da günlük hayat ve antik denizcilikte Trabzon için kurgulanan odalar ise canlandırmalarıyla öne çıkıyor.

Müzenin en yeni unsurlarından biri ise çocuklar için hazırlanan interaktif eğlen ve öğren odası.

YÜZLERCE ESER SERGİLENİYOR

Arkeoloji katında Trabzon Müzesi tarafından şehirde yapılan Trabzon Kalesi kazıları sırasında çıkan yeni buluntuların sergilenmesi de dikkat çekiyor.

Toplamda 720 adet eserin sergilendiği Trabzon Müzesi, kent geçmişinin izlerini geleceğe taşıyan önemli bir kültürel merkez olma niteliği taşıyor.

Müzede yer alan eserler hakkında bilgi veren Trabzon Müze Müdürü Levent Alnıak, 30 Mayıs 2025 tarihinde açılan müzeye bugüne kadar 3 binin üzerinde ziyaretçi geldiğini söyledi.

Akçakale'de yapılan arkeolojik çalışmalar sırasında Bizans dönemine ait eserlerin Trabzon Müzesinde sergilendiğini kaydeden Alnıak şu bilgileri paylaştı:

"Akçakale'nin restorasyonuna yönelik arkeolojik çalışmalar çerçevesinde 2012-2022 yıllarında Bizans sırrı kase parçaları, tezgah ağırlığı, metal bilezikler, burgulu iğne, mühür, sikke ve daha bir çok küçük buluntu ele geçirilerek Trabzon Müzesinde sergilenmektedir. Trabzon Kalesinin bölümleri olan Aşağıhisar, Ortahisar, Yukarıhisar bilimsel arkeolojik ve kurtarma kazı çalışmaları çerçevesinde Bizans sırrı kase parçaları mühür, sikke ve benzeri bir çok küçük buluntu burada sergileniyor"

10 BİN YILLIK BULUNTULAR

Koskarlı Mağarasında yapılan çalışmalara dikkat çeken Alnıak, "Trabzon ili Düzköy sınırları içerisinde yer alan Koskarlı Mağarasında 2024 yılında başlattığımız bilimsel arkeolojik kazı çalışmaları kapsamında müzeye kazandırdığımız çakmak taşı ve obsidyen gibi ham maddelerden üretilmiş yontma taş aletler Trabzon'un ilk meskunlarının 10 bin yıl önce mağara tipi yerlerde yaşadığını ortaya koymuştur. Buluntular yeni açılan müzemizde yerini almıştır" diye konuştu.