Boru döşerken oturur pozisyonda buldular! Doğalgaz işçilerinden ilginç keşif

Perulu doğalgaz işçileri Lima’da boru döşerken bin yıllık mumya buldu. Bulunan mumyanın 10 ila 15 yaşlarında bir erkek çocuğuna ait olduğu düşünülüyor.

Perulu doğalgaz işçileri ilginç bir keşfe imza attı.

10-15 YAŞLARINDAKİ BİR ERKEK ÇOCUĞA AİT

Arkeolog Jesus Bahamonde gazetecilere yaptığı açıklamada, Perulu işçilerin yerin 1,2 metre derinliğinde, 10 ila 15 yaşlarında bir erkek çocuğuna ait bir mumya bulduğunu doğruladı. Bahamonde "Gömü ve objeler 1000-1200 yıllarındaki stile uyuyor" şeklinde konuştu.

OTURMA POZİSYONUNDA BULUNDU

Bahamonde'a göre pazartesi günü ortaya çıkarılan mumyanın "oturma pozisyonunda, kolları ve bacakları bükülmüş halde" bulunduğu kaydedildi. Mumyanın yanında balıkçı figürleriyle süslenmiş tabak, şişe ve sürahi gibi eşyaların da çıkarıldığı belirtildi.