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Elon Musk test sonuçlarını paylaştı: Sosyal medya çalkalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Elon Musk test sonuçlarını paylaştı: Sosyal medya çalkalandı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk, kendisini uyuşturucu bağımlısı olmakla suçlayan Wall Street Journal (WSJ) ve New York Times (NYT) gazetelerine cevaben, yaptırdığı test sonuçlarını paylaşarak, hakkında bu iddiaları yayanların "haksız çıkacaklarını" belirtti.

Uyuşturucu kullanmakla suçlanan milyarder Elon Musk, test sonucunu paylaşarak Wall Street Journal (WSJ) ve New York Times (NYT) gazetelerine meydan okudu.

Musk, X hesabından, WSJ ve NYT gazetelerinin isimlerini yazarak yaptığı paylaşımında, bütün sonuçların "negatif" olduğunu gösteren uyuşturucu raporunu yayımladı.

Elon Musk test sonuçlarını paylaştı: Sosyal medya çalkalandı - 1. Resim

BÜTÜN SONUÇLAR NEGATİF

11 Haziran tarihli raporda, NYT'nin haberinde Musk'ın 2024'te "önceden bilinenden çok daha yoğun" kullandığı belirtilen ketamin maddesinin de negatif olduğu görüldü.

''YALAN SÖYLEDİLER, HAKSIZ ÇIKACAKLAR''

20 milyon civarında görüntülenmeye ulaşan paylaşımda Musk, "WSJ ve New York Times'ın sahte gazetecileri benim hakkımda yalan söylediler. Hadi şimdi uyuşturucu test sonuçlarına bakalım. Onlar haksız çıkacaklar." ifadelerine yer verdi.

Yaklaşık 208 bin takipçi tarafından beğenilen paylaşımın altına 16 binden fazla da yorum yazıldı.

''SÖYLEDİĞİ HİÇBİR ŞEY ORTAYA ÇIKARDIKLARIMIZLA ÇELİŞMİYOR''

Öte yandan NYT'den Musk'ın paylaşımına verilen yazılı cevapta, "Elon Musk bizim haberciliğimizi beğenmediği için saldırmaya devam ediyor. Başkanlık kampanyası sırasında uyuşturucu kullanımına ilişkin makalemiz yayımlandığından beri söylediği veya sunduğu hiçbir şey ortaya çıkardığımız şeylerle çelişmiyor. Gazeteciliğimizin arkasındayız." ifadeleri kullanıldı.

Musk, geçen ay X'te, "Uyuşturucu kullanmıyorum! New York Times yalan söylüyor." diye yazmış ve "birkaç yıl önce reçeteli ketamin aldığını" kabul etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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