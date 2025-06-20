Raydan çıkan tramvay pizzacıya daldı! Çok sayıda yaralı var
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
İsveç'in Göteborg kentinde raydan çıkan bir tramvay, pizza dükkanına çarptı. Korkunç kazada 8 kişinin yaralandığı belirtilirken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Korkunç kaza İsveç'in güneybatısındaki Göteborg kentinde meydana geldi. Yerel saatle 00.49 sıralarında bir tramvay raydan çıkarak pizzacıya çarptı.
8 KİŞİ YARALANDI
Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada vatman dahil olmak üzere 8 kişi yaralandı. Yaralıların tramvayda, kaldırımda ve pizzacıda oldukları belirtildi. Polisten yapılan açıklamada, tramvayın hızının yüksek olduğu aktarılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Zeynep Erdivanlı