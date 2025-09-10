86 yıl sonra doğal traverten oluştu! Görenleri büyüledi

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 86 yıl önce yaşanan Erzincan depremi sonrası ortaya çıkan termal su kaynağının çevresinde traverten oluştu.

86 YILDA OLUŞTU

Reşadiye ilçesinde 1939 Erzincan depreminin ardından yüzeye çıkan termal su, 86 yıllık süreçte oluşturduğu doğal traverten ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. İlçe merkezinde yamaçtan süzülen sıcak suların kireç taşı ve mineral birikintileriyle şekillendirdiği sarı, beyaz ve kahverengi tonlardaki tabakalar, güneş ışığı altında büyüleyici bir renk cümbüşü sergiliyor.

SAĞLIK TURİZMİ İÇİN ÖNEMLİ

Çevre düzenlemesi yapılan alanda hem fotoğraf tutkunları hem doğaseverler yoğun ilgi gösteriyor. Jeolojik açıdan korunması gereken bu eşsiz yapı, bölgenin turizm potansiyelini artırırken, bölge hem doğal peyzaj hem de sağlık turizmi açısından büyük değer taşıyor. Travertendeki taşlar birçok hastalığa iyi geliyor.