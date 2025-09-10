Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > 86 yıl sonra doğal traverten oluştu! Görenleri büyüledi

86 yıl sonra doğal traverten oluştu! Görenleri büyüledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Traverten, Tokat, Haber
Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 86 yıl önce yaşanan Erzincan depremi sonrası ortaya çıkan termal su kaynağının çevresinde traverten oluşturdu. Tokat'ın yeni turizm yeri belli oldu.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 86 yıl önce yaşanan Erzincan depremi sonrası ortaya çıkan termal su kaynağının çevresinde traverten oluştu.

86 yıl sonra doğal traverten oluştu! Görenleri büyüledi - 1. Resim

86 YILDA OLUŞTU

Reşadiye ilçesinde 1939 Erzincan depreminin ardından yüzeye çıkan termal su, 86 yıllık süreçte oluşturduğu doğal traverten ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. İlçe merkezinde yamaçtan süzülen sıcak suların kireç taşı ve mineral birikintileriyle şekillendirdiği sarı, beyaz ve kahverengi tonlardaki tabakalar, güneş ışığı altında büyüleyici bir renk cümbüşü sergiliyor.

86 yıl sonra doğal traverten oluştu! Görenleri büyüledi - 2. Resim

SAĞLIK TURİZMİ İÇİN ÖNEMLİ

Çevre düzenlemesi yapılan alanda hem fotoğraf tutkunları hem doğaseverler yoğun ilgi gösteriyor. Jeolojik açıdan korunması gereken bu eşsiz yapı, bölgenin turizm potansiyelini artırırken, bölge hem doğal peyzaj hem de sağlık turizmi açısından büyük değer taşıyor. Travertendeki taşlar birçok hastalığa iyi geliyor. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fransa'da öğrenciler polisle çatıştı! Otoyollar, okullar, hastaneler peş peşe kapandıKötü koku harekete geçirdi… Ünlü şarkıcının aracında ceset bulundu!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Zirve Türkiye'nin! Dünyanın en iyi yemekleri açıklandı - Kültür - SanatZirve Türkiye'nin! Dünyanın en iyi yemekleri açıklandıDan Brown: İstanbul en büyüleyici araştırma yerim - Kültür - SanatDan Brown: İstanbul en büyüleyici araştırma yerimSahaflar artık Teksas Tommiks mi satacak? - Kültür - SanatSahaflar artık Teksas Tommiks mi satacak?Sagalassos’un ışıkları yanıyor! - Kültür - SanatSagalassos’un ışıkları yanıyor!Banksy’nin Gazze eserine ne olacak? - Kültür - SanatBanksy’nin Gazze eserine ne olacak?Sana Akdeniz’den baktım aziz İstanbul - Kültür - SanatSana Akdeniz’den baktım aziz İstanbul
Sonraki Haber Yükleniyor...