Turizmde yeni destinasyon 'termal'... Dünyadaki ekonomik değeri 98 milyar dolar

Turizmde yeni destinasyon ‘termal’... Dünyadaki ekonomik değeri 98 milyar dolar

Kültür ve Turizm Bakanlığı, son yıllarda önemli bir ivme kazanan termal turizmin Türkiye’de geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için harekete geçti.

ESMA ALTIN / ANKARA - Hem turizm hem de sağlık alanında önemli bir potansiyel taşıyan termal turizmin dünyadaki ekonomik değeri 98 milyar doları bulurken, Türkiye’de bu rakam sadece 250-300 milyon lira bandında seyrediyor. Bakanlık, jeotermal kaynak açısından büyük bir zenginliğe sahip Türkiye’nin de bu pazardan pay alması için yeni adımlar atacak.

43 MİLYON LİRA HARCANACAK

Yıl sonuna kadar termal merkezlerin geliştirilmesi için gerekli altyapı çalışmalarının tamamlanması planlanıyor. Bu kapsamda, turizm merkezlerinde ve potansiyel arz eden yörelerde turizm amaçlı çevre düzenlemeleri ile altyapı uygulamaları yapılacak. Termal turizm altyapı çalışmalarının maliyetinin yıl sonuna kadar 42 milyon 750 bin lirayı bulması bekleniyor.

YENİ TESİS HAMLESİ

Yeni termal merkezleri için jeotermal potansiyeli yüksek alanlar ile birlikte kamu arazisi nedeniyle yatırımcılara tahsis edilebilecek alanlar öncelikli olarak ele alınacak. Ülke düzeyinde örnek ve modern turizm merkezleri oluşturulacak. Hâlihazırda 30 tane tesis, 10 bin yatak kapasitesiyle hizmet veren termal turizmde bu sayı daha da artırılacak.

