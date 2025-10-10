Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Karadeniz rüzgara teslim oldu! Kayalara vuran dalgaların boyu 8 metreyi buldu

Karadeniz rüzgara teslim oldu! Kayalara vuran dalgaların boyu 8 metreyi buldu

- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Meteoroloji'nin kuvvetli fırtına uyarısında bulunduğu Karadeniz'de şiddetli rüzgar hakim. Hızı saatte 75 kilometreye ulaşan rüzgarın ardından dev dalgalar meydana geldi. Özellikle Bartın sahillerinde karaya vuran dalgaların büyüklüğü 8 metreyi buldu.

Bartın'ın Amasra ilçesinde öğlen saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar ile dev dalgalar oluştu. Gün boyu kayalara çarpan dalgaların yüksekliği 4 metreye ulaşırken, gece yarısı ise şiddeti artan fırtına ile birlikte Karadeniz adeta coştu.

Karadeniz rüzgara teslim oldu! Kayalara vuran dalgaların boyu 8 metreyi buldu - 1. Resim

8 METRE DALGA VAR

Kayalara çarpan dalgaların boyu 8 metreye ulaştı. Çarptığı irili ufaklı kayaları adeta yutan ve peş peşe gelen dalgalar, görsel şölene de sahne oldu. Dalgaları görüntülemek isteyen gazeteciler de zaman zaman zor anlar yaşadı.

Saatte hızı 75 kilometreye ulaşan rüzgar ve dev dalgaların Cuma günü saat 19.00'a kadar devam etmesi bekleniyor.

