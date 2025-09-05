Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Japonya 22 Eylül'de Filistin Devleti'ni tanımaya hazırlanıyor

Japonya 22 Eylül'de Filistin Devleti'ni tanımaya hazırlanıyor

Kaynak: HABER MERKEZİ
- Güncelleme:
Japonya 22 Eylül&#039;de Filistin Devleti&#039;ni tanımaya hazırlanıyor
Dünya Haberleri  / HABER MERKEZİ

Avrupa'da birçok ülkenin Filistin Devleti'nin tanıma kararının ardından Uzak Doğu'dan da bir adım atıldı. Japonya'nın 22 Eylül'de yapılacak BM toplantısında Filistin'i devlet olarak tanımaya hazırlandığı ifade edildi.

DIŞ HABERLER - Japonya, Filistin'i devlet olarak tanımayı düşünüyor ve tutumunu 22 Eylül'de yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) toplantısında açıklayacak.

Ülke medyasından Mainichi Shimbun'un haberine göre; Japonya, "iki devletli çözümü" desteklediğini söylüyor ve ABD ile İsrail tanımaya karşı çıkarken hangi yaklaşımın en etkili olacağını değerlendiriyor.

Japonya 22 Eylül'de Filistin Devleti'ni tanımaya hazırlanıyor - 1. Resim

TOKYO 'İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ' DESTEKLİYOR 

Japonya hükümeti Gazze'deki soykırımın başladığı günlerde yaptığı açıklamada 'iki devletli çözüm' vurgusu yaparak "Japonya'nın Filistin'e olan kararlılığı asla değişmeyecektir" sözlerine yer vermişti. 

Japonya 22 Eylül'de Filistin Devleti'ni tanımaya hazırlanıyor - 2. Resim

FİLİSTİN'İ TANIYAN ÜLKE SAYISI ARTIYOR

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının sürdüğü bir dönemde, Filistin Devleti’ni tanıyacağını açıklayan ülkelerin sayısı hızla artıyor.

Süreci ilk başlatan ülke Fransa olmuş, ardından Avustralya da Filistin’i tanıma kararı aldığını duyurmuştu.

İngiltere ise, “İsrail Gazze’deki insani durumu iyileştirmezse, BM Genel Kurulu’nda Filistin’i tanıyacağız” açıklamasını yapmıştı. 

Kanada Başbakanı Mark Carney, ülkesinin de Filistin’i tanıyacağını ilan etti.

Son olarak Belçika, Eylül ayında başlayacak BM Genel Kurulu’nda Filistin Devleti’ni tanıyacağını duyurdu.

