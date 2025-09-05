Japonya 22 Eylül'de Filistin Devleti'ni tanımaya hazırlanıyor

DIŞ HABERLER - Japonya, Filistin'i devlet olarak tanımayı düşünüyor ve tutumunu 22 Eylül'de yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) toplantısında açıklayacak.

Ülke medyasından Mainichi Shimbun'un haberine göre; Japonya, "iki devletli çözümü" desteklediğini söylüyor ve ABD ile İsrail tanımaya karşı çıkarken hangi yaklaşımın en etkili olacağını değerlendiriyor.

TOKYO 'İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ' DESTEKLİYOR

Japonya hükümeti Gazze'deki soykırımın başladığı günlerde yaptığı açıklamada 'iki devletli çözüm' vurgusu yaparak "Japonya'nın Filistin'e olan kararlılığı asla değişmeyecektir" sözlerine yer vermişti.

FİLİSTİN'İ TANIYAN ÜLKE SAYISI ARTIYOR

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının sürdüğü bir dönemde, Filistin Devleti’ni tanıyacağını açıklayan ülkelerin sayısı hızla artıyor.

Süreci ilk başlatan ülke Fransa olmuş, ardından Avustralya da Filistin’i tanıma kararı aldığını duyurmuştu.

İngiltere ise, “İsrail Gazze’deki insani durumu iyileştirmezse, BM Genel Kurulu’nda Filistin’i tanıyacağız” açıklamasını yapmıştı.

Kanada Başbakanı Mark Carney, ülkesinin de Filistin’i tanıyacağını ilan etti.

Son olarak Belçika, Eylül ayında başlayacak BM Genel Kurulu’nda Filistin Devleti’ni tanıyacağını duyurdu.