Soykırımcı İsrail’e tepki yağıyor! Batı ülkeleri, Siyonistlerin gerçek yüzünü gördü

Hamas’ın 7 Ekim 2023’teki saldırısı sonrası İsrail’le dayanışma gösteren birçok Batı ülkesi, Tel Aviv yönetiminin gerçek yüzünü gördü. Fransa’nın başlattığı Filistin’i tanıma hareketine İngiltere, Avustralya, Kanada ve Belçika da destek verdi. Söz konusu ülkelerin bu ay ABD’de düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Filistin’i devlet olarak tanıyacağını açıklamasına Tel Aviv yönetimi “Batı Şeria’yı ve Gazze’yi ilhak edeceğiz” tehdidiyle engellemeye çalıştı. Batı ülkelerinin bu kararından geri adım atmaması üzerine Washington yönetimi, toplantılara katılacak olan Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ile 80 Filistinli yetkilinin vize işlemlerini iptal etti.

FRANSA: KABUL EDİLEMEZ

ABD’nin Filistinli yetkililere vize vermeme kararının kabul edilemez olduğunu söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron “Bu kararın geri alınması ve Ev Sahibi Ülke Anlaşması uyarınca Filistinlilerin temsilinin sağlanması çağrısında bulunuyoruz” dedi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’la telefonda görüşen Macron “Birlikte 22 Eylül’de New York’ta İki Devletli Çözüm Konferansı’na eş başkanlık yapacağız. Hedefimiz açık, hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin meşru isteklerini karşılamanın tek yolu olan iki devletli çözüm için mümkün olan en geniş uluslararası desteği sağlamak. Gelin hep birlikte bu konferansı bölgedeki herkes için barış ve güvenlik açısından belirleyici bir dönüm noktası hâline getirelim” dedi.

İTALYA: LİMANLARI KAPATIRIZ

İtalya’da liman işçilerinin mensubu olduğu sivil gruplar, İsrail’in Gazze’ye yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu’ndaki teknelere müdahale ederek el koyması hâlinde bazı limanları kapatacaklarını duyurdu.

KATLİAMDA İKİNCİ PERDE

Öte yandan son 24 saatte Gazze’de 113 Filistinli daha şehit düşerken, İsrail bölgede yeni katliama hazırlanıyor. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir “Gazze’deki Gideon operasyonlarının ikinci aşaması başladı” diye konuştu.