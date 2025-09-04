Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Soykırımcı İsrail’e tepki yağıyor! Batı ülkeleri, Siyonistlerin gerçek yüzünü gördü

Soykırımcı İsrail’e tepki yağıyor! Batı ülkeleri, Siyonistlerin gerçek yüzünü gördü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Soykırımcı İsrail’e tepki yağıyor! Batı ülkeleri, Siyonistlerin gerçek yüzünü gördü
İsrail, Filistin, BM, Gazze, Fransa, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Batılı ülkeler, Filistin topraklarını işgal etmeye çalışan İsrail’e teker teker desteğini çekiyor.

Hamas’ın 7 Ekim 2023’teki saldırısı sonrası İsrail’le dayanışma gösteren birçok Batı ülkesi, Tel Aviv yönetiminin gerçek yüzünü gördü. Fransa’nın başlattığı Filistin’i tanıma hareketine İngiltere, Avustralya, Kanada ve Belçika da destek verdi. Söz konusu ülkelerin bu ay ABD’de düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Filistin’i devlet olarak tanıyacağını açıklamasına Tel Aviv yönetimi “Batı Şeria’yı ve Gazze’yi ilhak edeceğiz” tehdidiyle engellemeye çalıştı. Batı ülkelerinin bu kararından geri adım atmaması üzerine Washington yönetimi, toplantılara katılacak olan Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas ile 80 Filistinli yetkilinin vize işlemlerini iptal etti.

FRANSA: KABUL EDİLEMEZ

ABD’nin Filistinli yetkililere vize vermeme kararının kabul edilemez olduğunu söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron “Bu kararın geri alınması ve Ev Sahibi Ülke Anlaşması uyarınca Filistinlilerin temsilinin sağlanması çağrısında bulunuyoruz” dedi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’la telefonda görüşen Macron “Birlikte 22 Eylül’de New York’ta İki Devletli Çözüm Konferansı’na eş başkanlık yapacağız. Hedefimiz açık, hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin meşru isteklerini karşılamanın tek yolu olan iki devletli çözüm için mümkün olan en geniş uluslararası desteği sağlamak. Gelin hep birlikte bu konferansı bölgedeki herkes için barış ve güvenlik açısından belirleyici bir dönüm noktası hâline getirelim” dedi.

İTALYA: LİMANLARI KAPATIRIZ

İtalya’da liman işçilerinin mensubu olduğu sivil gruplar, İsrail’in Gazze’ye yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu’ndaki teknelere müdahale ederek el koyması hâlinde bazı limanları kapatacaklarını duyurdu.

KATLİAMDA İKİNCİ PERDE

Öte yandan son 24 saatte Gazze’de 113 Filistinli daha şehit düşerken, İsrail bölgede yeni katliama hazırlanıyor. İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir “Gazze’deki Gideon operasyonlarının ikinci aşaması başladı” diye konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
"Üniversite artık işsizlikle eş anlamlı haline geldi" diyen Selçuk Pehlivanoğlu: Gençleri geleceğe hazırlayamıyoruzEmlak vergisine standart geliyor! Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD'den Suriye çağrısı: Destek ve normalleşme - DünyaABD'den Suriye çağrısı: Destek ve normalleşmeKanada'dan Rusya'nın savaş gelirine 'çeki düzen'! Petrolde fiyat tavanı düşürüldü - DünyaKanada'dan Rusya'nın savaş gelirine 'çeki düzen'!BAE'den Trump'a uyarı: Batı Şeria'nın ilhakı anlaşmayı bozar! - DünyaBAE'den Trump'a uyarı: Batı Şeria'nın ilhakı anlaşmayı bozarHarvard Üniversitesi, Trump'a karşı zafer ilan etti! Mahkeme fon kesintisini 'yasa ihlali' olarak nitelendirdi - DünyaHarvard Üniversitesi, Trump'a karşı zafer ilan etti!Nil Nehri üzerinde baraj çıkmazı! Mısır ve Sudan, Etiyopya'yı tehdit olarak görüyor - DünyaNil Nehri üzerinde baraj çıkmazı!İsrail, Lübnan'a hava saldırısı başlattı! Bölgede alevler yükseliyor - Dünyaİsrail, Lübnan'a hava saldırısı başlattı!
Sonraki Haber Yükleniyor...