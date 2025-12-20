Kocaeli'de dün cuma namazı sırasında camiye giren pitbull cinsi köpek korkuya neden oldu. Olayla ilgili köpeğin sahibine hem adli işlem başlatıldı hem de idari para cezası verildi. Köpek ise barınağa teslim edildi.

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde dün cuma namazı hazırlıkları sürdüğü sırada meydana gelen olayda, tasmalı pitbull, açık kapıdan cami içerisine girdi.

Köpeği fark eden cemaat, durumu görevlilere bildirirken, cami içinde kısa süreli hareketlilik yaşandı.

Pitbull camide resmen kurban aradı! Dehşette yeni gelişme

KÖPEK GÜÇLÜKLE DIŞARI ÇIKARILDI

Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan, köpek çevredeki vatandaşların da yardımıyla cami dışına çıkarıldı. Olayda yaralanan olmazken, namaz öncesi yaşanan durum cami cemaati arasında endişeye yol açtı.

Pitbull camide resmen kurban aradı! Dehşette yeni gelişme

BARINAĞA TESLİM EDİLDİ

Çayırova Belediyesi ekipleri tarafından yakalanan pitbull cinsi köpek, belediyeye ait Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edildi.

Pitbull camide resmen kurban aradı! Dehşette yeni gelişme

Yapılan incelemeler sonucunda köpeğin sahibinin N.U. olduğu tespit edildi. N.U. hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 177’nci maddesi uyarınca hayvanı tehlike oluşturacak şekilde serbest bırakmak suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Bunun yanı sıra, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından da idari yaptırım uygulandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası