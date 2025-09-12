Vodafone CEO'su 'maksimum fayda'ya dikkat çekti: 5G'li cepte taksit sınırı kaldırılsın

ÖMER TEMÜR İSTANBUL - İnternet hızını 10 kat artıracak 5G için geri sayım başladı. 5G’nin 16 Ekim’deki ihalenin ardından 1 Nisan 2026 yılında hizmete girmesi bekleniyor. Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, 5G’nin tam anlamıyla hayata geçirilebilmesi için gerekli ortamın oluşturulması gerektiğini belirterek “Ülke olarak 5G’den maksimum faydanın elde edilebilmesi için altyapı, özellikle fiber altyapı, spektrum ve endüstri alanında yatırımlar yapılmalı. Kullanıcılar açısından, 5G ile uyumlu cihazların daha erişilebilir hâle gelmesi gerekiyor. Şu an Türkiye’de kullanılan telefonlar sadece yüzde 26’sı 5G’li. Akıllı telefonlara erişimin kolaylaştırılması için taksit sınırı kaldırılmalı” dedi.

5G ihalesiyle ilgili olarak da Aksoy, şartnameyi olumlu değerlendirdiklerini söyledi. Aksoy “700 MHz bandının kapsama bandı olarak eşit şekilde dizayn edilmesi, dijital kapsayıcılık açısından kritik bir adım. 3.500 MHz’de ise ciddi rekabet olacağını düşünüyoruz. Ayrıca, mobil lisansların 2029 sonrası dönemi de kapsayacak şekilde düzenlenmesini uzun vadeli planlama, yatırım sürdürülebilirliği ve sektörel öngörülebilirlik açısından önemli bir güvence olarak görüyoruz” diye konuştu.

TEK OPERATÖRLE FİBERDE HEDEFE 2045'TE ULAŞIRIZ

Aksoy, sabit altyapı imtiyazının 2050’ye kadar uzatılması hakkında ise şöyle konuştu:

Perakende ve toptan hizmetlerin birbirinden bağımsız olarak yürütülmesi ve ortak altyapı şirketinin kurulması yönündeki çağrılarımızın karşılık bulmaması üzücü. Bu durum rekabeti bozucu bir unsur. Aksak piyasa şartlarından ötürü önümüzdeki 25 yıl boyunca rekabetin istenilen seviyelere çıkamamasına ve yatırım ortamının daralmasına yol açacak. En önemlisi, ülkemizin ihtiyacı olan sabit genişbant altyapısının hızlı bir şekilde yaygınlık kazanması gecikecek. Şu an Türkiye’nin fiber uzunluğu 600 bin km civarında. Yaşam birimlerinin sadece üçte birinde fiber var. Fiber uzunluğunun en az 2 milyon km olması gerekiyor. Böyle giderse 2040-2045 gibi hedefe ulaşırız.

400 MİLYAR TL YATIRIM

Bugüne kadar 98 ülkede 5G deneyimine sahip olduklarını ifade eden Aksoy “2006’dan bu yana ülkemize 400 milyar TL yatırım yaptık. Bugün itibarıyla yaklaşık 30 bin baz istasyonuyla ülkemiz nüfusunun %99,81’ini kapsıyoruz. 5G’ye en hazır operatörüz” ifadelerini kullandı.