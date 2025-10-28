Az önce deprem nerede oldu? 28 Ekim son dakka deprem listesi paylaşıldı

Marmara Denizi ve çevresinde yaşanan sarsıntılar, İstanbul’da araştırılıyor. Konuyla ilgili gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne çevrildi.

"Az önce deprem nerede oldu?" sorusuna cevap aranıyor. İstanbul, Manisa, Eskişehir, İzmir ve Balıkesir deprem haberleri de sosyal medyada paylaşılırken son depremler listesi merak konusu haline geldi.

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

28 Ekim 2025 sabahı Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 08.12 ile 08.27 saatler arasında art arda deprem meydana geldi.AFAD verilerine göre; 08.12'de 2.1 büyüklüğüde, 08.15'te 11.38 km derinliğinde 2.4 büyüklüğüde, 08.17'de Manisa'nın Gördes ilçesinde 1.6 büyüklüğünde depremler kaydedildi.

AFAD, Balıkesir'de 22.48 sıralarında 6.1 büyüklüğünde 5.99 km derinliğinde deprem olduğunu açıkladı. Deprem İstanbul'dan da hissedildi. 22.50 sıralarında Balıkesir Sındırgı'da 4.2 büyüklüğünde deprem olduğu ,3.04'te de Balıkesir Sındırgı'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.