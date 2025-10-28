Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Az önce deprem nerede oldu? 28 Ekim son dakka deprem listesi paylaşıldı

Az önce deprem nerede oldu? 28 Ekim son dakka deprem listesi paylaşıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Az önce deprem nerede oldu? 28 Ekim son dakka deprem listesi paylaşıldı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde depremin yaşanmasının ardından gözler son dakika deprem listesine çevrildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi sarsıntılara ilişkin detayları anbean kaydediyor. İşte yaşanan son depremler...

Marmara Denizi ve çevresinde yaşanan sarsıntılar, İstanbul’da araştırılıyor. Konuyla ilgili gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne çevrildi.

"Az önce deprem nerede oldu?" sorusuna cevap aranıyor. İstanbul, Manisa, Eskişehir, İzmir ve Balıkesir deprem haberleri de sosyal medyada paylaşılırken son depremler listesi merak konusu haline geldi.

Az önce deprem nerede oldu? 28 Ekim son dakka deprem listesi paylaşıldı - 1. Resim

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU? 

28 Ekim 2025 sabahı Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 08.12 ile 08.27 saatler arasında art arda deprem meydana geldi.AFAD verilerine göre; 08.12'de 2.1 büyüklüğüde, 08.15'te 11.38 km derinliğinde 2.4 büyüklüğüde, 08.17'de Manisa'nın Gördes ilçesinde 1.6 büyüklüğünde depremler kaydedildi.

AFAD, Balıkesir'de 22.48 sıralarında 6.1 büyüklüğünde 5.99 km derinliğinde deprem olduğunu açıkladı. Deprem İstanbul'dan da hissedildi. 22.50 sıralarında Balıkesir Sındırgı'da 4.2 büyüklüğünde deprem olduğu ,3.04'te de Balıkesir Sındırgı'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Az önce deprem nerede oldu? 28 Ekim son dakka deprem listesi paylaşıldı - 2. Resim

28 EKİM AFAD DEPREM LİSTESİ 

2025-10-28 08:23:5339.2427828.178067.0ML2.2Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-28 08:21:5339.2011128.1757.94ML2.3Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-28 08:20:0939.1911128.159177.0ML1.8Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-28 08:17:3739.0333328.253896.97ML1.6Gördes (Manisa)
2025-10-28 08:15:5639.1502828.2986111.38ML2.4Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-28 08:12:4939.1783328.171947.0ML2.1Sındırgı (Balıkesir)

28 EKİM KANDİLLİ RASATHANESİ 

Az önce deprem nerede oldu? 28 Ekim son dakka deprem listesi paylaşıldı - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu iller dikkat: Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
28 Ekim Salı İstanbul'da deprem nedeniyle okullar tatil edildi mi? İşte merak edilen açıklama - Haberler28 Ekim Salı İstanbul'da deprem nedeniyle okullar tatil edildi mi? İşte merak edilen açıklamaSon dakika 28 Ekim İzmir'de okullar tatil mi? Balıkesir depremi sonrası son durum merak ediliyor - HaberlerSon dakika 28 Ekim İzmir'de okullar tatil mi? Balıkesir depremi sonrası son durum merak ediliyor28 Ekim Balıkesir'de okullar tatil mi? 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası valilikten açıklama geldi - Haberler28 Ekim Balıkesir'de okullar tatil mi? 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası valilikten açıklama geldiBugün Bursa'da okullar tatil mı? Deprem sonrası gözler valiliğe çevrildi - HaberlerBugün Bursa'da okullar tatil mı? Deprem sonrası gözler valiliğe çevrildi28 Ekim Ankara su kesintisi: ASKİ duyurdu, Ankara’da sular ne zaman gelecek? Polatlı, Keçiören, Pursaklar... - Haberler28 Ekim Ankara su kesintisi: ASKİ duyurdu, Ankara’da sular ne zaman gelecek? Polatlı, Keçiören, Pursaklar...Real Betis - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, nerede izlenir, ne zaman? Muhtemel 11 belli oldu - HaberlerReal Betis - Atletico Madrid maçı hangi kanalda, nerede izlenir, ne zaman? Muhtemel 11 belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...