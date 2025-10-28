Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Terör örgütü DEAŞ'a yönelik harekete geçildi! 13 gözaltı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik harekete geçildi! 13 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Terör örgütü DEAŞ&#039;a yönelik harekete geçildi! 13 gözaltı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından terör örgütü DEAŞ'ın içerisinde yer aldıkları ve çatışma bölgeleriyle irtibatta bulundukları tespit edilen yabancı uyruklu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlıların yakalanmasına yönelik işlemler, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

28 Ekim Salı İstanbul'da deprem nedeniyle okullar tatil edildi mi? İşte merak edilen açıklama
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Balıkesir Sındırgı depreminin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı - GündemHasar gün ağarınca ortaya çıktıBalıkesir Sındırgı'ya 1 saat mesafede! Depremde aldığı hasar şoke etti - GündemDeprem 1 saatlik mesafedeki evi bu hale getirdiPNS Khaibar’a Pakistan yolu göründü! Testleri başarıyla geçti - GündemPNS Khaibar’a Pakistan yolu göründü!Balıkesir Sındırgı depremi İzmir'i de salladı! Canlı yayında panik anları - GündemDepreme canlı yayında yakalandıBalıkesirlilerin zorlu gecesi! Hem deprem hem sağanak... - GündemBalıkesirlilerin zorlu gecesi! Hem deprem hem sağanak...Unkapanı Değirmeni yeniden doğuyor - GündemUnkapanı Değirmeni yeniden doğuyor
Sonraki Haber Yükleniyor...