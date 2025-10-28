Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > PNS Khaibar’a Pakistan yolu göründü! Testleri başarıyla geçti

PNS Khaibar’a Pakistan yolu göründü! Testleri başarıyla geçti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
PNS Khaibar’a Pakistan yolu göründü! Testleri başarıyla geçti
Pakistan, Türkiye, Milgem, Savunma, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

PN MİLGEM Projesi kapsamında, Pakistan ve Türkiye arasında dört adet MİLGEM sınıfı korvet inşası ve savaş sistemleri tedarikine yönelik olarak 2020 yılında imzalanan sözleşme doğrultusundaki çalışmalar sürüyor.

Türkiye’de inşa edilen projenin ilk gemisi PNS Babur, Nisan 2024’te atışlarını tamamlayarak Pakistan Deniz Kuvvetleri envanterine dahil edildi. Projenin ikinci gemisi PNS Khaibar da canlı atışlarını tamamladı ve Türk Deniz Kuvvetleri ile icra edilecek faaliyetlerin ardından Karaçi’ye intikal edecek. 76 milimetre baş topu ve STOP 25 milimetre uzaktan komutalı stabilize top istemi ile hedefl eri tam isabetle vuran PNS Khaibar, teknolojik olgunluk, entegrasyon başarısı ve operasyonel güvenilirliği somut bir şekilde ortaya koydu.

SAVUNMADA YENİ ÜRÜNLER GELİYOR

ALTAY Tankı, Millî Muharip Uçak KAAN gibi projelerde sorumluluklar üstlenen Altınay Savunma Grubu, bunlara TF-2000 Hava Savunma Muhribi, Millî Uçak Gemisi, jet motoru gibi projeleri ilave etmeyi hedefliyor. Patlatma testine hazırlanan ALKARA Anti-dron Hava Savunma Sistemi’nin farklı konfigürasyonları için çalışılıyor, gemilere yönelik tehditleri yanıltma amaçlı da bir hava aracı geliştiriliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

28 Ekim Balıkesir'de okullar tatil mi? 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası valilikten açıklama geldiBalıkesir Sındırgı'ya 1 saat mesafede! Depremde aldığı hasar şoke etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Balıkesir Sındırgı depreminin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı - GündemHasar gün ağarınca ortaya çıktıBalıkesir'de artçı depremler sürüyor, halk sokaklarda! Korkunç manzara gün ağarınca ortaya çıktı - GündemKorkunç manzara gün ağarınca ortaya çıktıBalıkesir Sındırgı'ya 1 saat mesafede! Depremde aldığı hasar şoke etti - GündemDeprem 1 saatlik mesafedeki evi bu hale getirdiBalıkesir Sındırgı depremi İzmir'i de salladı! Canlı yayında panik anları - GündemDepreme canlı yayında yakalandıBalıkesirlilerin zorlu gecesi! Hem deprem hem sağanak... - GündemBalıkesirlilerin zorlu gecesi! Hem deprem hem sağanak...Unkapanı Değirmeni yeniden doğuyor - GündemUnkapanı Değirmeni yeniden doğuyor
Sonraki Haber Yükleniyor...