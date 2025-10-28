PNS Khaibar’a Pakistan yolu göründü! Testleri başarıyla geçti

Türkiye’de inşa edilen projenin ilk gemisi PNS Babur, Nisan 2024’te atışlarını tamamlayarak Pakistan Deniz Kuvvetleri envanterine dahil edildi. Projenin ikinci gemisi PNS Khaibar da canlı atışlarını tamamladı ve Türk Deniz Kuvvetleri ile icra edilecek faaliyetlerin ardından Karaçi’ye intikal edecek. 76 milimetre baş topu ve STOP 25 milimetre uzaktan komutalı stabilize top istemi ile hedefl eri tam isabetle vuran PNS Khaibar, teknolojik olgunluk, entegrasyon başarısı ve operasyonel güvenilirliği somut bir şekilde ortaya koydu.

SAVUNMADA YENİ ÜRÜNLER GELİYOR

ALTAY Tankı, Millî Muharip Uçak KAAN gibi projelerde sorumluluklar üstlenen Altınay Savunma Grubu, bunlara TF-2000 Hava Savunma Muhribi, Millî Uçak Gemisi, jet motoru gibi projeleri ilave etmeyi hedefliyor. Patlatma testine hazırlanan ALKARA Anti-dron Hava Savunma Sistemi’nin farklı konfigürasyonları için çalışılıyor, gemilere yönelik tehditleri yanıltma amaçlı da bir hava aracı geliştiriliyor.