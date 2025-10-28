Brezilya'da yetişiyor, Erzincan'da tespihe dönüşüyor! 100 bin lirayı bulan var...

Erzincan'da tespih işlemecisi Mehmet Aydın, Brezilya'dan getirttiği kuka ağacı meyvesini işleyip değerli taşlarla süsleyerek tespihler üretiyor. 10 yıl önce hobi olarak el sanatlarıyla uğraşmaya başlayan ve daha sonra tespih üreterek siparişlere yetişemez hale gelen Aydın, nakkaşlıkla tespih üretiminin sevgi ve sabır istediğini söyledi.

İlgili Haber Osmanlı döneminin ünlü ustası yaptı! 150 yıllık tespih araba fiyatına alıcısını bekliyor

"KUKA TESPİHLER İLGİ GÖRÜYOR"

Brezilya'da yetişen kuka ağacının meyvesinden Erzincan'da yapılan tespihler yurt dışından da talep görüyor. Atölyesinde ürettiği tespihleri yurt dışına da gönderdiğini belirten Mehmet Aydın, özellikle Almanya, İngiltere, Fransa ve Danimarka gibi Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkler ile koleksiyonerlerden talepler geldiğini anlattı. Aydın, "Kuka, Brezilya'da yetişen bir ağacın meyvesidir. Bu meyve doğal bir üründür. Bu ağacı tercih etmemin sebebi de doğal ve antibakteriyel olmasıdır" dedi.

"PİYASADA DEĞERİ 100 BİN LİRAYI BULAN TESPİHLER VAR"

Kukanın yanı sıra kehribar, Oltu taşı, gümüş tespihler üreten ve 3 bin ila 10 bin lira fiyat aralığında tespihler ürettiğini kaydeden Aydın, "Osmanlı döneminden kalma çektikçe rengi değişen ve fiyatı 100 bin lirayı bulan tespihler de var. Genelde koleksiyonerler bu tespihlerin alıcısı oluyor. Osmanlı döneminde hekimler de Kuka ağacını sıkça kullanırlarmış" ifadelerini kullandı.