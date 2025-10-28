Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Brezilya'da yetişiyor, Erzincan'da tespihe dönüşüyor! 100 bin lirayı bulan var...

Brezilya’da yetişen kuka ağacının meyvesi Erzincan'da bin bir zahmetle işlenerek göz alıcı tespih ve takılara dönüşüyor. El emeği tespihler, yurt içi ve yurt dışında koleksiyonerlerin ilgisini çekerken, fiyatları 100 bin lirayı bulabiliyor.

Erzincan'da tespih işlemecisi Mehmet Aydın, Brezilya'dan getirttiği kuka ağacı meyvesini işleyip değerli taşlarla süsleyerek tespihler üretiyor. 10 yıl önce hobi olarak el sanatlarıyla uğraşmaya başlayan ve daha sonra tespih üreterek siparişlere yetişemez hale gelen Aydın, nakkaşlıkla tespih üretiminin sevgi ve sabır istediğini söyledi.

"KUKA TESPİHLER İLGİ GÖRÜYOR"

Brezilya'da yetişen kuka ağacının meyvesinden Erzincan'da yapılan tespihler yurt dışından da talep görüyor. Atölyesinde ürettiği tespihleri yurt dışına da gönderdiğini belirten Mehmet Aydın, özellikle Almanya, İngiltere, Fransa ve Danimarka gibi Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkler ile koleksiyonerlerden talepler geldiğini anlattı. Aydın, "Kuka, Brezilya'da yetişen bir ağacın meyvesidir. Bu meyve doğal bir üründür. Bu ağacı tercih etmemin sebebi de doğal ve antibakteriyel olmasıdır" dedi.

Brezilya'da yetişiyor, Erzincan'da tespihe dönüşüyor! 100 bin lirayı bulan var... - 1. Resim

"PİYASADA DEĞERİ 100 BİN LİRAYI BULAN TESPİHLER VAR"

Kukanın yanı sıra kehribar, Oltu taşı, gümüş tespihler üreten ve 3 bin ila 10 bin lira fiyat aralığında tespihler ürettiğini kaydeden Aydın, "Osmanlı döneminden kalma çektikçe rengi değişen ve fiyatı 100 bin lirayı bulan tespihler de var. Genelde koleksiyonerler bu tespihlerin alıcısı oluyor. Osmanlı döneminde hekimler de Kuka ağacını sıkça kullanırlarmış" ifadelerini kullandı.

