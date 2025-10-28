İstanbul Finans Merkezi’ne yıldırım düştü
Ümraniye’deki İstanbul Finans Merkezi’nin üzerine yıldırım düştü. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Kent genelinde akşam saatlerinde etkili olan ile birlikte etkili olan şimşekler birbiri ardına çaktı.
FİNANS MERKEZİNE YILDIRIM DÜŞTÜ
Ümraniye’de bulunan İstanbul Finans Merkezi’nin üzerine de yıldırım düştü. Korku dolu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayda alındı.
