Işıklandırılan vadiler bölgenin ihtişamını artırdı! Kapadokya'da renk şöleni

Işıklandırılan vadiler bölgenin ihtişamını artırdı! Kapadokya’da renk şöleni

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi’nde yer alan Kapadokya’da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen gece aydınlatma projesiyle bölgenin büyüleyici vadileri geceleri de ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kapadokya’nın dünyaca ünlü vadelerini gece de ziyaret edilebilir hale getirmek için başlattığı aydınlatma çalışmalarına hızla devam ediyor.

İlk olarak Uçhisar Beldesi’ndeki Güvercinlik Vadisi ışıklandırılarak gece yürüyüşlerine açıldı. Yaklaşık 4 kilometrelik parkurda 340 özel açılı LED projektör kullanıldı. Ziyaretçiler, geceleri de güvenli şekilde doğa yürüyüşü yapma imkânına kavuştu.

Işıklandırılan vadiler bölgenin ihtişamını artırdı! Kapadokya’da renk şöleni - 1. Resim

GECE TURİZMİ DEVAM EDİYOR

Çalışmaların devamında Uçhisar Kalesi altındaki Cevizlibağ mevkii de aydınlatılarak gece turizmine kazandırıldı. Tüm projede çevreye zarar vermeyen özel ürünler tercih edilirken, enerji ihtiyacının karşılanması için güneş enerjisi altyapısı kuruldu. Projenin sonraki aşamasında ise Göreme Beldesi’ndeki Uzundere, Zemi ve Bağlıdere vadilerinin ışıklandırılması planlanıyor.

Işıklandırılan vadiler bölgenin ihtişamını artırdı! Kapadokya’da renk şöleni - 2. Resim

Bölge halkı ve ziyaretçiler çalışmalardan oldukça memnun. Kapadokya'daki gece aydınlatması sayesinde yerli ve yabancı turist sayısı artmaya devam ediyor. 

