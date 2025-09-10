Işıklandırılan vadiler bölgenin ihtişamını artırdı! Kapadokya’da renk şöleni

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kapadokya’nın dünyaca ünlü vadelerini gece de ziyaret edilebilir hale getirmek için başlattığı aydınlatma çalışmalarına hızla devam ediyor.

İlk olarak Uçhisar Beldesi’ndeki Güvercinlik Vadisi ışıklandırılarak gece yürüyüşlerine açıldı. Yaklaşık 4 kilometrelik parkurda 340 özel açılı LED projektör kullanıldı. Ziyaretçiler, geceleri de güvenli şekilde doğa yürüyüşü yapma imkânına kavuştu.

GECE TURİZMİ DEVAM EDİYOR

Çalışmaların devamında Uçhisar Kalesi altındaki Cevizlibağ mevkii de aydınlatılarak gece turizmine kazandırıldı. Tüm projede çevreye zarar vermeyen özel ürünler tercih edilirken, enerji ihtiyacının karşılanması için güneş enerjisi altyapısı kuruldu. Projenin sonraki aşamasında ise Göreme Beldesi’ndeki Uzundere, Zemi ve Bağlıdere vadilerinin ışıklandırılması planlanıyor.

Bölge halkı ve ziyaretçiler çalışmalardan oldukça memnun. Kapadokya'daki gece aydınlatması sayesinde yerli ve yabancı turist sayısı artmaya devam ediyor.