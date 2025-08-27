Eski emniyet müdürü firari FETÖ'cü Muğla'da enselendi
Güncelleme:
2018 yılında emniyet müdürü olarak görev yapan, daha sonra FETÖ/PDY üyeliğinden ihraç edilen şahıs Muğla'da yakalandı. Yüklü miktarda dövizle yakalanan FETÖ'cünün, 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.
Muğla’nın Fethiye ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonla firari bir FETÖ'cü yakalandı.
6 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VARMIŞ
Yakalanan şahsın; Sivas’ın Gölova ilçesinde İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yaparken 2018 yılında FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan ihraç edilen ve hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski komiser E.C. olduğu öğrenildi.
YÜKLÜ MİKTARDA DÖVİZ VE SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI
Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda E.C.’nin ilçede bulunduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonda, üzerinde yüklü miktarda döviz ve sahte kimlik bulunan E.C. gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eşen Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.
