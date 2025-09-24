CHP İstanbul Kongresi'ne durdurma talebi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) bugün yapılacak olan Olağanüstü İstanbul İl Kongresi için yeni bir karar alındı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Valiliği ile Sarıyer İlçe Seçim Kuruluna yazdığı yazıda, mahkeme kararına aykırı olduğu gerekçesiyle bugün gerçekleştirilecek olan CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nin durdurulmasını talep etti.

Mahkeme, İstanbul Valiliği ile Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına yazdığı yazıda, davacı Özlem Erkan ile davalılar CHP Genel Merkezi, Aydın Karaaslan, Fahrettin Çırak, İnan Güney, Mehmet Arslan Melda Tanişman Tutan, Niyazi Güneri, Özgür Çelik, Rıza Akpolat, Tülay Yavuz, Veli Gümüş, CHP İstanbul İl Başkanlığı arasında mahkemede görülmekte olan dernek genel kurulu kararlarının iptali istemli genel kurul kararının iptali davası olduğu bilgisini aktardı.

Yazıda, mahkemede davası görülmekte olan ve 2 Eylül'de verilen ara karar ile CHP İstanbul İl Yönetimi'nin geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı, geçici kurul atandığı, üst kurul ve kurultay delegelerinin görevden uzaklaştırıldığı, İstanbul il örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına karar verildiği hatırlatıldı.

Mahkemenin kararında şu ifadeler yer aldı:

"6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu'na göre verilen bu karar kesin olmamakla beraber verildiği anda uygulamaya geçirilen bir tedbir kararıdır. Mahkememizde devam eden yargılama sürecinde ilgili ara karar hakkında henüz istinaf yargılaması süreci başlamamış olup mahkememizce verilen karar güncel ve geçerlidir. Mahkememizce verilen tedbir kararı kanun yolu merci olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılmadan veya değiştirilmeden 24 Eylül tarihinde CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup çalışmaların durdurulması gerekmektedir."

"gönderilen yazı tümüyle geçersizdir"

Kararın ardından Cumhuriyet Halk Partisi Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Olağanüstü İl Kongremize ilişkin, geçmişte yaptığı işler ve bulunduğu konum belli olan bir yargı üyesi tarafından kongremizi durdurmak için valiliğe ve ilçe seçim kuruluna gönderilen yazı tümüyle geçersizdir. Yüksek Seçim Kurulu konuyla ilgili kararını 9 Eylül tarihinde OY BİRLİĞİYLE vermiş ve tartışmalara son noktayı koymuştur. Mahkemenin talebi açıkça Siyasi Partiler Kanununa ve Anayasaya aykırıdır. Biz Kongremizi büyük bir coşkuyla gerçekleştiriyoruz."

KARARA RAĞMEN KONGRE BAŞLADI

Mahkemeden çıkan karara rağmen, CHP'de Gökhan Günaydın kürsüye geldi ve 'yeterli çoğunluk sağlandı' diyerek CHP İstanbul İl Kongresi'ni başlattı. Delegeler salonda yerini aldı ve Olağanüstü İl Kongresi süreci başladı. Özgür Çelik tek aday olarak kongrede yer alacak.

İSTANBUL İL KONGRESİ İPTAL EDİLMİŞTİ CHP'nin 38. İstanbul İl Kongresi, 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin aldığı ara kararla iptal edilmişti. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve il yönetimi kararın ardından tedbiren görevden uzaklaştırılırken, Gürsel Tekin il başkanlığına atanmıştı. Özgür Çelik ve İl yönetiminin Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı başvurusunun kabul edilmesiyle 24 Eylül'de olağanüstü kongrenin yapılmasına karar verildi.