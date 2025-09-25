Borsa ‘bekle-gör’ konumunda… BİST 100 sınırlı yükselişle günü tamamladı

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bugünkü işlemlerde %0,09 gibi oldukça sınırlı bir primle 11.377 puandan kapanış yaptı.

Bankacılık endeksi borsadan negatif ayrışmaya devam ederken, XBANK bugün %-0,80 civarında düşüş kaydetti. Sınai endeks ise (XUSIN) %0,50 civarında primle endeksten daha iyi bir performans gösterdi. Hizmetler endeksi de bugün %0,35’e yakın değer kaybı yaşadı.

Analistler, borsada yatay konsolidasyon sürecinin devam ettiğini belirterek, “Kısa vadede aşağıda 11.250 ve yukarıda da 11.600 seviyesini izlemeye devam edeceğiz.” yorumunda bulunuyor.

Öte yandan ABD’de gerçekleşecek Trump-Erdoğan zirvesinden gelecek mesajlar da piyasalarda dikkatle bekleniyor.

YABANCIDAN YÜKLÜ ALIM

Bugün açıklanan haftalık para piyasası verilerine göre;

Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervi 19 Eylül ile sonra eren haftada %0,6 artarak 178,9 milyar dolara yükseldi.

Yurt dışı yerleşikler 407,6 milyon dolarlık hisse ve 178 milyon dolarlık net tahvil alımı gerçekleştirdi.

Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) 24,1 milyar lira azalarak 320,72 milyar liraya düştü.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı da 2,16 milyar dolar arttı ve 203,71 milyar dolara yöneldi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ DÜŞÜYOR

Bugün Merkez Bankası tarafından 'Sektörel Enflasyon Beklentileri' raporu da açıklandı. Buna göre eylül ayında hane halkı enflasyon beklentisi 12 ay sonrası için; önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 53 seviyesine geriledi. Piyasa katılımcıları için de aynı dönemde enflasyon beklentisi yüzde 22,2 ve reel sektör için yüzde 36,8 seviyesine düştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerindeki düşüşün eylülde de devam ettiğine dikkat çekerek "12 ay sonrası beklenti, geçen yılın aynı dönemine göre hane halkında 18,6 puan geriledi. Beklentilerdeki iyileşme, mali disiplin ve yapısal reformlar dezenflasyon sürecini desteklemeyi sürdürüyor." ifadelerini kullandı.