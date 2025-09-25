Borsada sanayi rüzgârı esiyor! İşte öne çıkan hisseler...

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ - Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi yeni güne %0,66 primle 11.442 puandan başlangıç yaptı.

Piyasalarda dikkatler bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmeye çevrildi. Zirvede savunma sanayi, ulaştırma, ticaret ve tarife oranlarının ana gündemi oluşturması bekleniyor.

ENDEKSTE BEKLENTİLER

Yapı Kredi Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, pazartesi günü 11.540 seviyesinden itibaren kâr satışlarının hâkim olduğu piyasada, dün 11.000 desteğine doğru geri çekilmeler yaşandığı ancak piyasada bu noktadan itibaren tepki alımlarının başladığı aktarıldı.

Analizde, “Şu aşamada 11.000/11.600 bandında bir aralık oluştuğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla geri çekilmelerde 11.000 desteğinin önemini koruyacağını düşünüyoruz. Bu durumda, piyasada 11.600 zirve bölgesini hedefleyecek atakların devamı gelebilir” denildi.

BANKA-SANAYİ AYRIŞMASI

Bu arada borsada son 1 haftalık süreçte bankacılık ve sanayi sektör hisseleri arasındaki ayrışma da dikkat çekiyor. Bankacılık Endeksi (XBANK) geride kalan 1 haftada %-1,29 değer kaybederken, Sınai Endeks (XUSIN) %1,71 oranında yükseliş gösterdi.

CDS risk priminde 240 seviyesinden 260’a doğru gerçekleşen yükseliş XBANK endeksini baskı altına alırken; faiz indirimlerinin devam edeceğine yönelik beklentiler XUSIN endeksini destekliyor.

ÖNE ÇIKAN HİSSELER

Borsada BİST 30 endeksi kapsamındaki büyük hisselere bakıldığında son 1 haftalık (17-24 Eylül arası) süreçte gördüğü dip seviyeden en hızlı yükselen hisseler, yükseliş oranları ve son fiyatları şöyle:

1- EREGL: 31,44 TL (%15,84)

2- ASELS: 217,50 TL (%13,64)

3- GUBRF: 309,00 TL (%11,35)

4- KOZAL: 26,30 TL (%8,59)

5- KRDMD: 29,98 TL (%8,39)

6- TCELL: 99,60 TL (%5,79)

7- PETKM: 18,60 TL (%5,50)

8- TUPRS: 197,60 TL (%5,39)

9- BIMAS: 536,50 TL (%5,09)

10- CIMSA: 46,68 TL (%4,34)

Dip seviyeden en hızlı tepki veren ilk 10 hissenin 8’inin sınai sektör endeksine dahil olması dikkatlerden kaçmadı.