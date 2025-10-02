Türkiye ekonomisi için kritik gelişme! İhracatta eylül rekoru

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eylül ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Türkiye ekonomisi için kritik bir gelişme yaşandığını belirten Bakan Bolat, eylülde ihracatın rekor kırdığını belirtti.

EYLÜL AYI İHRACAT REKORU

Bakan Bolat, "Eylül ayında mal ihracatımız %3 artış kaydederek 22.6 milyar dolara yükseldi. Böylece geçen yılın eylül ayına kıyasla net 651 milyon dolar fazla ihracat yapmış bulunuyoruz. Bu rakam tarihin eylül ayı rekorudur" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat'ın açıklamaları şöyle:

Yıllıklandırılmış mal ihracatında da rekor bir rakama ulaştık. 2025 yılının ilk 9 ayının 7’sinde mal ihracatımızda aylık artış başarıldı ve net mal ihracatında 8 milyar dolar artışımız var.

"YIL SONU HEDEFİNE EYLÜLDE ULAŞTIK"

İlk 9 ayda hizmetler ihracatımızda net 3.2 milyar dolar tahmini hesaplamamız, artışımız var. Eylül ayı sonu itibarıyla son 12 ayda yıllıklandırılmış olarak hizmetler ihracatımız 120 milyar 400 milyon dolara ulaştı. Bütün bunların sonucu şudur. 2025 yıl sonu 390 milyar dolarlık mal ve hizmetler ihracat hedefimize eylül sonu itibarıyla ulaştık.

"SON 28 AYIN 20'SİNDE MAL İHRACATI ARTTI"

İlk 9 aya baktığımızda ihracatımızda şunu görüyoruz. 200 milyar 600 milyon dolara ulaştık yani %4.1’lik bir artışımız var. Geçen yıl aynı dönemde 192.7’ydik. Yani net 8 milyar dolar ilk 9 ayda ihracatta artışı sağlamış durumdayız. Hedefimiz önümüzde kalan 3 ayda da bu tempoyu devam ettirmek ve hedefimize ulaşmak. Son 28 ayın 20’sinde mal ihracatımız artış kaydetti. Son 28 ayın 16’sında aylık mal ihracatımız rekor kırdı. Eylül ayı da bu rekorların sonuncusu oldu.

EYLÜL AYI İTHALATI

Eylül ayında ithalatta bir miktar artış var. %8.8’lik artışla 29.5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Biz 30 milyar doların altındaki ithalat rakamlarını iyi kabul ediyoruz.

Eylül ayının dış ticaret açığı 6.9 milyar dolar olarak gerçekleşti. 7 milyar doların altında, geçen yıl bu açık 5.2 milyar dolardı. Aradaki farkın çok büyük bölümü altın ithalatından kaynaklanmaktadır."