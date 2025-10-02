Yatırımcının yeni gözdesi! Sıfır stopaj ile %46 kazanç fırsatı

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Yüksek risk almadan yüksek getiri arayan yatırımcılar için, stopaj oranlarının “sıfır” olduğu Hazine bonoları ve devlet tahvilleri son günlerde ilgi görmeye başladı.

Bonolar, vadesi 1 yıldan az olan devlet iç borçlanma senetleri olarak tanımlanıyor. Tahviller ise 1 yıldan fazla vadeli borçlanma senetleri olarak biliniyor.

GETİRİLER NASIL OLUŞUYOR

Hazine kağıtlarının getirileri; TCMB’nin politika faiz oranı, CDS risk primi, yabancı portföy girişleri ve enflasyon gibi faize doğrudan etki eden makroekonomik verilerdeki değişimlerden etkilenerek günden güne farklılık gösterebiliyor.

Ölçü olarak gecelik TL referans (TL REF) faizlerini referans alan Hazine kağıtlarında getirilerin daha yüksek gerçekleştiği görülüyor.

GÜNCEL BONO VE TAHVİL GETİRİLERİ

Dünkü işlemlerde Hazine tarafından ihraç edilmiş 5 borçlanma senedinde itfa tarihi (ana para ile faiz ödemesinin tamamen alınacağı gün) ve yıllık net getiri oranları şöyle:

-6 Eylül 2028: %42,05

-6 Aralık 2028: %41,94

-13 Haziran 2029: %41,44

-4 Temmuz 2029: %46,08

MEVDUAT VE FONLARDA STOPAJ

Riski düşük yatırım enstrümanları olarak öne çıkan TL mevduat ve para piyasası fonlarına bakıldığında, 6 aya kadar %17,5 ve 1 yıla kadar %15 stopaj kesintisi uygulanıyor. Bu kesintinin ardından, 2 Ekim 2025 itibarıyla güncel TL mevduat getirisi, yıllık net yüzde 32 civarına kadar düşüyor.

BUNLARA DİKKAT!

Ekonomistler, devlet tahvili ve hazine bonolarının net getirileri ile daha yüksek bir kazanç sunduğunu, mevcut oranlardan istifade etmek için vade sonuna kadar beklenmesi gerektiğini, ikinci el piyasada vade öncesinde satış halinde ise o güne kadarki getirinin alınabileceğini aktarıyor.

Ancak faizlerde yükseliş halinde tahvil fiyatlarının da düşebileceği ve vade öncesinde satış halinde ana para riskinin olabileceği aktarılıyor.

ENFLASYON ÖNEMLİ

Enflasyon oranlarının da önemli olduğunu vurgulayan ekonomistler; beklentilerden düşük gelebilecek bir TÜFE’nin faizleri düşürebileceğini ve anlık tahvil getirilerinin yükselebileceğini aktarıyor. Bu anlamda yarın açıklanacak eylül enflasyonu da dikkatle takip ediliyor.