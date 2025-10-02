Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Yatırımcının yeni gözdesi! Sıfır stopaj ile %46 kazanç fırsatı

Yatırımcının yeni gözdesi! Sıfır stopaj ile %46 kazanç fırsatı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yatırımcının yeni gözdesi! Sıfır stopaj ile %46 kazanç fırsatı
Yatırım, Faiz Oranları, Stopaj, TL Mevduatı, Enflasyon, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Stopaj oranlarının ‘sıfır’ olduğu Hazine bonoları ve devlet tahvilleri son günlerde ilgi görmeye başlarken; 2029 tarihli borçlanma senetlerinde yıllık net getiriler zaman zaman %46’yı geçiyor. Öte yandan 2 Ekim 2025 itibarıyla güncel TL mevduat getirisi ise yıllık net %32 civarına kadar düşüyor. Ekonomistler, tahvillerde fırsat olduğunu ancak bazı noktalara dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Yüksek risk almadan yüksek getiri arayan yatırımcılar için, stopaj oranlarının “sıfır” olduğu Hazine bonoları ve devlet tahvilleri son günlerde ilgi görmeye başladı.

Bonolar, vadesi 1 yıldan az olan devlet iç borçlanma senetleri olarak tanımlanıyor. Tahviller ise 1 yıldan fazla vadeli borçlanma senetleri olarak biliniyor.

GETİRİLER NASIL OLUŞUYOR

Hazine kağıtlarının getirileri; TCMB’nin politika faiz oranı, CDS risk primi, yabancı portföy girişleri ve enflasyon gibi faize doğrudan etki eden makroekonomik verilerdeki değişimlerden etkilenerek günden güne farklılık gösterebiliyor.

Ölçü olarak gecelik TL referans (TL REF) faizlerini referans alan Hazine kağıtlarında getirilerin daha yüksek gerçekleştiği görülüyor.

Yatırımcının yeni gözdesi! Sıfır stopaj ile %46 kazanç fırsatı - 1. Resim

GÜNCEL BONO VE TAHVİL GETİRİLERİ

Dünkü işlemlerde Hazine tarafından ihraç edilmiş 5 borçlanma senedinde itfa tarihi (ana para ile faiz ödemesinin tamamen alınacağı gün) ve yıllık net getiri oranları şöyle:

-6 Eylül 2028: %42,05

-6 Aralık 2028: %41,94

-13 Haziran 2029: %41,44

-4 Temmuz 2029: %46,08

MEVDUAT VE FONLARDA STOPAJ

Riski düşük yatırım enstrümanları olarak öne çıkan TL mevduat ve para piyasası fonlarına bakıldığında, 6 aya kadar %17,5 ve 1 yıla kadar %15 stopaj kesintisi uygulanıyor. Bu kesintinin ardından, 2 Ekim 2025 itibarıyla güncel TL mevduat getirisi, yıllık net yüzde 32 civarına kadar düşüyor.

Yatırımcının yeni gözdesi! Sıfır stopaj ile %46 kazanç fırsatı - 2. Resim

BUNLARA DİKKAT!

Ekonomistler, devlet tahvili ve hazine bonolarının net getirileri ile daha yüksek bir kazanç sunduğunu, mevcut oranlardan istifade etmek için vade sonuna kadar beklenmesi gerektiğini, ikinci el piyasada vade öncesinde satış halinde ise o güne kadarki getirinin alınabileceğini aktarıyor.

Ancak faizlerde yükseliş halinde tahvil fiyatlarının da düşebileceği ve vade öncesinde satış halinde ana para riskinin olabileceği aktarılıyor.

ENFLASYON ÖNEMLİ

Enflasyon oranlarının da önemli olduğunu vurgulayan ekonomistler; beklentilerden düşük gelebilecek bir TÜFE’nin faizleri düşürebileceğini ve anlık tahvil getirilerinin yükselebileceğini aktarıyor. Bu anlamda yarın açıklanacak eylül enflasyonu da dikkatle takip ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Green Card başvuru ekranı 2026: Green Card başvurusu ne zaman başlayacak?Liverpool'a karşı tarihi galibiyet! 'Kimse buna inanmıyordu'
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye ekonomisi için kritik gelişme! İhracatta eylül rekoru - EkonomiTürkiye ekonomisi için kritik gelişme! İhracatta yeni rekorEn çok bu hisseleri aldılar! Borsada 5,75 milyar liralık yabancı girişi - EkonomiYabancılar borsada en çok bu hisseleri aldıPazar yüzde 25 büyüdü! Otomotiv Eylül ayını da rekor satışlarla kapattı  - EkonomiPazar yüzde 25 büyüdü! Otomotiv Eylül ayını da rekor satışlarla kapattı JP Morgan, Goldman Sachs, Deutsche Bank, BofA! İşte dev bankaların 2026 altın tahminleri - Ekonomiİşte dev bankaların 2026 tahminleriTapuda '65 yaş' krizi! Rapor talebi sistemleri kilitledi - EkonomiTapu işlemlerinde '65 yaş' kriziOba Makarna, Sakarya'daki fabrikasını Japonlara sattı - EkonomiTürk makarna devi, fabrikasını Japonlara sattı
Sonraki Haber Yükleniyor...