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Oranlar yükseltildi: Mevduat ve stopaj oranları ne kadar oldu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Oranlar yükseltildi: Mevduat ve stopaj oranları ne kadar oldu?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kısa vadeli tasarruf araçlarını tercih edenleri yakından ilgilendiren stopaj oranlarına yönelik yeni bir düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türk lirası cinsinden vadeli mevduat hesapları ve yatırım fonlarından elde edilen gelirler için uygulanan gelir vergisi stopaj oranlarında artışa gidildi.

Stopaj oranlarındaki artış vadeli mevduat hesaplarına para yatıran bireysel yatırımcıları, kısa vadeli yatırım fonlarına yatırım yapanları ve vadedeki TL bazlı yatırım araçlarını portföyünde bulunduran kurumsal yatırımcıları doğrudan ilgilendiriyor.

Devlet tahvilleri ve hazine bonoları gibi Türk lirası cinsinden kısa vadeli enstrümanlardan elde edilen gelirler de kapsama dahil. Peki, Mevduat ve stopaj oranları ne kadar oldu?

Oranlar yükseltildi: Mevduat ve stopaj oranları ne kadar oldu? - 1. Resim

MEVDUAT VE STOPAJ ORANLARI NE KADAR OLDU?

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre Türk lirası cinsinden vadeli mevduat hesapları ve yatırım fonlarına uygulanan stopaj oranlarında artışa gidildi. Yeni düzenlemeyle birlikte, 6 aya kadar vadeye sahip mevduat hesaplarında stopaj oranı yüzde 15’ten yüzde 17,5’e yükseltildi.

Bir yıla kadar vadeli hesaplar içinse oran yüzde 12’den yüzde 15’e çıkarıldı. Yapılan değişiklik ise yalnızca vadeli hesapları değil, aynı zamanda kısa vadeli yatırım fonları gibi finansal ürünleri de kapsıyor.

Oranlar yükseltildi: Mevduat ve stopaj oranları ne kadar oldu? - 2. Resim

FAİZ GETİRİSİ DÜŞECEK Mİ?

Stopaj oranlarındaki artış, yatırımcıların net kazancını doğrudan etkileyecek. Brüt faiz oranlarında bir değişiklik olmasa bile elde edilen faiz gelirinden daha yüksek oranda vergi kesileceği için yatırımcıların ellerine geçen net faiz getirisi azalacak.

Ekonomistler vergi artışının kısa vadeli yatırım araçlarından uzaklaşarak daha uzun vadeli seçeneklere yönelişi teşvik edebileceğini belirtiyor.

Oranlar yükseltildi: Mevduat ve stopaj oranları ne kadar oldu? - 3. Resim

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Piyasaların merakla beklediği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 24 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak. PPK toplantısında yeni politika faizi kararı açıklanacak.

Halihazırda yüzde 46 seviyesinde bulunan politika faizinde, piyasa beklentisi 350 baz puanlık bir indirim yapılması yönünde. Yani faiz oranının yüzde 42,5 seviyelerine gerilemesi bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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